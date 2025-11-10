#Халық заңгері
Қоғам

5 млн долларлық криптовалютаны тәркілеу: Бас прокуратура есірткі дропперлерінің желісін бұзды

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2025 11:22 Фото: pixabay
Шымкент қаласы прокуратурасы отандық IT-әзірлеушілермен бірлесіп, есірткі қылмысына қарсы "CryptoTrace" және "ProkAi" атты екі инновациялық құралды іске қосты.

Жобалар Мемлекет басшысының "Заң мен Тәртіп" бастамасын ілгерілету аясында тегін әзірленіп, прокуратураның қарамағына берілді.

"CryptoTrace" желідегі транзакцияларды талдап, есірткі бизнесінен түсетін қаражатты анықтауға мүмкіндік берсе, "ProkAi" интернеттегі есірткі саудасын автоматты түрде анықтайтын интеллектуалды платформа болып табылады. Жасанды интеллект тәулік бойы жұмыс істеп, кәсіби маманға қарағанда ондаған есе көп іздеу операцияларын орындай алады.

"Алғашқы үш айда "ProkAi" чат-боты 2 мыңнан астам дроппер шоттарын анықтап, 15 мыңнан астам шотқа мониторинг жүргізді. Оның ішінде 2 мыңға жуығы қазақстандық, 13 мыңнан астамы шетелдік, 620 криптовалюта шоты тіркелді. Жүзден астам дроппер қылмыстық жауапкершілікке тартылды." Берік Асылов

Бағдарлама арқылы анықталған крипто-әмияндарда шамамен 5 млн USDT актив бар, бұл заңсыз қаржылық ағындардың көлемін көрсетеді.

"Жаңа құралдар құқық қорғау ресурстарын оңтайландырып, кадрларды басқа басым міндеттерге жұмылдыруға мүмкіндік береді. Бағдарламалық өнім ел көлемінде құқық қорғау практикасында енгізілмек." Берік Асылов

Прокуратура қызметкерлері мен IT-әзірлеушілерге "Заң мен Тәртіпті" қамтамасыз ету ісінде қосқан үлесі үшін алғыс білдірілді.

Жаңа құралдар құқықтық тәртіпті күшейтіп, тек тергеу ғана емес, технология арқылы жасалған қылмыстардың алдын алу бағытында да қолданылады.

Алматы облысында 7 тонна есірткі тәркіленіп, 19 есірткі зертханасы жойылды
12:14, 21 қаңтар 2025
Алматы облысында 7 тонна есірткі тәркіленіп, 19 есірткі зертханасы жойылды
ШҚО-да полиция ер адамнан 1 млн теңгенің мефедронын тәркіледі
15:53, 18 қыркүйек 2025
ШҚО-да полиция ер адамнан 1 млн теңгенің мефедронын тәркіледі
Шымкентте аса ірі көлемде синтетикалық есірткі тәркіленді
09:14, 07 қазан 2025
Шымкентте аса ірі көлемде синтетикалық есірткі тәркіленді
