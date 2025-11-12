#Халық заңгері
Қоғам

Балқаш көлінде браконьерлер ұсталды

Қарағанды облысының полиция департаменті табиғатты қорғау полициясының қызметкерлері &quot;Браконьер&quot; жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында Балқаш қалалық желілік полиция бөлімі мен Балқаш-Алакөл аймақаралық бассейндік инспекциясымен бірлесіп, Балқаш моторлы қайықты тоқтатты. , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2025 12:47 Сурет: ҚР ІІМ
Қарағанды облысының полиция департаменті табиғатты қорғау полициясының қызметкерлері "Браконьер" жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында Балқаш қалалық желілік полиция бөлімі мен Балқаш-Алакөл аймақаралық бассейндік инспекциясымен бірлесіп, Балқаш моторлы қайықты тоқтатты.

Қайық ішінде 35 жастағы Жетісу облысының тұрғыны мен 37 жастағы Талдықорған қаласының тұрғыны болған. Тексеру сегіз жәшік табылып, тәркіленді.

Жәшіктерден көксерке, ақтабан, табан, жая, жайын және сазан секілді балық түрлері анықталды. Заңсыз ауланған балықтың жалпы салмағы 252,3 келіні құрады.

Сонымен қатар ұзындығы 2500 метр болатын Қытайда өндірілген тыйым салынған ау табылып, тәркіленді. Табиғатқа келтірілген залал сомасы 1,2 млн теңгеден асқан.

Аталған дерек бойынша су биологиялық ресурстарын заңсыз аулау бабымен қылмыстық іс қозғалды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қарағанды облысында браконьерлер ұсталды
15:25, 10 қазан 2025
Қарағанды облысында браконьерлер ұсталды
Полиция қызметкерлері мен қорықшылар Петропавлда адасқан елікті құтқарды
17:00, 02 ақпан 2024
Полиция қызметкерлері мен қорықшылар Петропавлда адасқан елікті құтқарды
Қарағанды облысында бұлан атқан ауыл тұрғыны жауапқа тартылды
14:06, 20 наурыз 2023
Қарағанды облысында бұлан атқан ауыл тұрғыны жауапқа тартылды
