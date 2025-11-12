#Халық заңгері
Қоғам

Екі ер адамның қол ұстасуы Қазақстанда заңға қайшы ма – депутат жауап берді

Предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, сделка, сделки, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2025 15:09 Фото: pixabay
Мәжіліс депутаты Елнур Бейсенбаев 2025 жылғы 12 қарашада Мәжіліс кулуарында журналистерге екі ер адам қол ұстасып жүрген жағдайда бұл ЛГБТ-ны насихаттау болып санала ма деген сұраққа жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Депутат жеке шекаралар мен жеке құқықтар бар екенін атап өтті, сезімдерді білдіру тыйым салынбайтынын айтты.

"Қазақстанда ЛГБТ қауымдастығына өмір сүруге тыйым жоқ. Тек насихат қана заңмен шектеледі: егер олар аргументтеп, біз оларды қолдауға тиіспіз деп айту болса. Олар да осы қоғамның бір бөлігі және бірлікке шақырады немесе бұл іс жақсы деп қоғамға насихат жасайды – сол кезде ғана насихат болып саналады. Ал мысалы, саябақта қол ұстасып жүрген болса – бұл насихат болып есептелмейді. Бұл олардың жеке шекарасы, мұнда ешқандай сұрақ жоқ. Бұл насихат емес, мұнда сұрақ та жоқ", – деді депутат.

2025 жылғы 12 қарашада Мәжіліс депутаттары ЛГБТ насихаттауына қатысты түзетулерді екінші оқылымда қабылдады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
