Қоғам

АӘК тағайындау кезінде азаматтардың шығындарын есепке алу жөніндегі пилоттық жоба ұзартылды

Покупки онлайн, покупки в интернете, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2025 09:14 Фото: pexels
Еңбек министрі, жасанды интеллект жөніндегі министр және ҰБ төрағасының орынбасары азаматтардың банктік шоттары мен ақша қозғалысы туралы деректерді беруге келісім беруі негізінде АӘК тағайындау жөніндегі пилоттық жобаны іске асыру туралы бірлескен бұйрыққа түзетулер енгізді.

Құжатқа сәйкес, банктік шоттар, олардың қалдықтары мен ақша қозғалысы туралы деректерді ашық бағдарламалық интерфейстер (Open API) арқылы ақпарат алмасудың банкаралық жүйесі арқылы беру келісімі алынған жағдайда, мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау тетігін сынақтан өткізуге бағытталған пилоттық жоба 2026 жылғы 1 қарашаға дейін ұзартылды.

Аталған бұйрық 2025 жылғы 22 қарашадан бастап күшіне енеді.

Бұған дейін біз банктер Еңбек министрлігінің автоматтандырылған ақпараттық жүйесіне АӘК тағайындау мақсатында қандай банктік деректерді жолдайтынын хабарлаған едік.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
