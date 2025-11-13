Алматының Наурызбай ауданында 5,5 мың орындық үш мектеп ашылды
"Аудан тұрғындары өсіп жатқандықтан тездетіп мектеп пен балабақша салуды қолға алдық. Биыл бұл мәселе біртіндеп шешіліп жатыр", – деді ол.
Биыл ауданда 5 500 орындық 3 жаңа мектеп ашылған. Олар "Нұрлы дала" тұрғын үй кешенінде, Сәбденов көшесі мен "Құрамыс" шағынауданында орналасқан. Сонымен қатар, "Alem City" мен "Алма сити-3" тұрғын үй кешенінің маңында әрқайсысы 1 200 орындық екі жаңа мектептің, сондай-ақ №174 мектепке қосымша ғимараттың құрылысы аяқталып қалды. Бұл нысандарды 2026 жылдың бірінші тоқсанында ашу жоспарланып отыр.
Бұдан бөлек, 2025 жылы 340 орындық жатақханасы бар №15 мектеп-интернаттың құрылысы да аяқталады.
Мектепке дейінгі білім беру бойынша ауданда 6 мемлекеттік, 162 жекеменшік балабақша жұмыс істейді, онда шамамен 11 000 бала бар.
Орын тапшылығын азайту мақсатында биылғы қыркүйекте "Шұғыла" шағынауданында 320 орындық балабақша ашылды. Сонымен қатар, жыл соңына дейін "Құрамыс" пен "Шұғыла" шағынаудандарында тағы екі 320 орындық балабақша пайдалануға берілсе, 2026 жылы "Қалқаман" шағынауданында 240 орындық балабақша ашылғалы отыр.
Осылайша, 2025 жылдың соңына дейін аудандағы мектепке дейінгі мекемелерде қосымша 880 жаңа орын пайда болмақ.