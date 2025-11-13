#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстандағы мектеп оқушыларына ресми ескерту: жалған ақпарат – заңға қайшы

Школьник, школьники, ученик, ученики, школа, школы, школьная форма, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2025 16:55 Фото: Zakon.kz
Бүгін, 2025 жылғы 13 қарашада, Қазақстанның Оқу-ағарту министрлігі мектеп оқушыларына маңызды ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство бұл хабарламаны өз Telegram арнасында жариялады.

"Назар аударыңыздар, балалар! Қауіпсіздік тақырыбында әзілдерге абай болыңыздар. Соңғы кезде мектеп оқушылары әзіл ретінде террористік әрекеттер туралы айтып жүр. Егер біреу кездейсоқ немесе қасақана террористік әрекет туралы жалған ақпарат берсе, бұл жауапкершілікке әкеп соғуы мүмкін. Айыппұл, түзету жұмыстары немесе одан да ауыр шаралар қолданылуы мүмкін", – делінген Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі баспасөз қызметінің хабарламасында.

Білім министрлігі атап өткендей, мұндай әзілдер – жай қателік емес, заң бұзу болып табылады.

"Тіпті сен әлі жауапкершілік жасына жетпеген болсаң да, жауапкершілік сенің ата-анаңа жүктелуі мүмкін. Әрқашан өз әрекеттеріңнің салдарын ойлауды ұмытпа, себебі қауіпсіздік – ең маңызды нәрсе!" – деп мектеп оқушыларына ескерту жасалды.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
