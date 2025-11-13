Қазақстанда қатты боран соғады: Астанада және 15 облыста дауылды ескерту жарияланды
Қарағанды облысында жолдарда көктайғақ күтіледі. Қарағанды қаласында да жолдарда көктайғақ болады.
Түнде және таңертең Маңғыстау облысының батысында, оңтүстігінде тұман күтіледі. Ақтауда түнде және таңертең тұман болады.
Түнде Жетісу облысының таулы аудандарында тұман күтіледі. 14–15 қарашада жел солтүстік-шығыстан соғады, Алакөл көлдері ауданында екпіні 15–20, кейде 23–28 м/с жетеді.
Түнде және таңертең Атырау облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Атырау қаласында да түнде және таңертең тұман болады.
Қостанай облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі.
Түнде Ақтөбе облысының солтүстік-шығысында көктайғақ күтіледі.
Түнде және таңертең Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Орал қаласында түнде және таңертең тұман болады.
Түнде және таңертең Ақмола облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Жолдарда көктайғақ болады. Астана қаласында да жолдарда көктайғақ күтіледі.
Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде және шығысында қар, боран, тұман, көктайғақ күтіледі. Жел солтүстік-батыстан, солтүстіктен соғады, түнде және таңертең облыстың оңтүстігі мен орталығында екпіні 15–20 м/с жетеді. Өскеменде көктайғақ күтіледі.
Түнде Абай облысының солтүстігінде және орталығында қар, боран, көктайғақ күтіледі. Түнде және таңертең оңтүстігі мен орталығында тұман түседі. Жел солтүстік-батыстан, солтүстіктен соғады, түнде оңтүстігінде, шығысында және орталығында екпіні 15–20 м/с жетеді. Семейде түнде көктайғақ күтіледі.
Түнде және таңертең Алматы облысының оңтүстігінде тұман күтіледі.
Түнде және таңертең Павлодар облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі.
14–15 қарашада түнде және таңертең Жамбыл облысының оңтүстігінде, таулы аймақтарында тұман күтіледі. Жел солтүстік-шығыстан соғады, облыстың солтүстік-шығысында және таулы аудандарында 15–20 м/с, ал 14 күндіз және 15 қараша түні екпіні 23 м/с жетеді. Таразда 14–15 қарашада түнде және таңертең тұман күтіледі.
Түнде Қызылорда облысының солтүстігінде тұман күтіледі.
Түнде Солтүстік Қазақстан облысының солтүстігінде және шығысында боран болады. Батысында тұман күтіледі. Жел оңтүстік-батыстан, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде және оңтүстігінде екпіні 15–20 м/с жетеді.
Бұған дейін РМҚ "Қазгидромет" синоптиктері 2025 жылғы 14 қараша, жұма күніне арналған ауа райы болжамын жариялаған болатын. Мәліметтерге сәйкес, Қазақстанның солтүстігі табиғаттың қатал сынағына ұшырайды.