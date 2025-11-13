#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
524.32
609.05
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
524.32
609.05
6.52
Қоғам

Ескертуді елемей жолға шыққандар қомақты айыппұл төлейді

Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2025 22:42 Фото: Zakon.kz
Келер жылдан бастап жол жабылған кезде ескертуді елемей жолға шыққан жүргізушілерге салынатын айыппұл мөлшері 129 мың теңгеге дейін өседі.

Қазіргі уақытта бұл айыппұлдың көлемі 117 960 теңге. Көрсеткіштің ұлғаюы айлық есептік көрсеткіштің (АЕК) өсуімен байланысты, деп жазады qazaqstan.tv.

Қолданыстағы ережеге сәйкес, боран, қатты дауыл немесе техногендік апат кезінде уәкілетті органның талабына бағынбағандар айыппұл төлейді немесе 15 тәулікке дейін әкімшілік қамауға алынады.

Егер мұндай құқық бұзушылық бір жыл ішінде қайталанса, қамау мерзімі 5 тәулікке дейін ұзартылады немесе 50 АЕК (216 250 теңге) көлемінде айыппұл салынады.

Айта кетейік, былтыр ақпан айында еліміздің бірнеше өңірінде ауа райының қолайсыздығынан 50-ден астам адам қар құрсауынан құтқарылған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Елімізде күн райы бұзылғанда жабық жолға шыққан жүргізушілер қамауға алынуы мүмкін
09:38, 29 желтоқсан 2022
Елімізде күн райы бұзылғанда жабық жолға шыққан жүргізушілер қамауға алынуы мүмкін
Елімізде ең төменгі жалақының көтерілуі 1,8 миллионға жуық азаматқа әсер етеді
10:10, 06 қыркүйек 2023
Елімізде ең төменгі жалақының көтерілуі 1,8 миллионға жуық азаматқа әсер етеді
Енді қоғамдық жерде боқтағандар 69 мың теңге айыппұл төлейді немесе 30 тәулікке қамауға алынады
12:39, 09 қаңтар 2023
Енді қоғамдық жерде боқтағандар 69 мың теңге айыппұл төлейді немесе 30 тәулікке қамауға алынады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: