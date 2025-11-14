#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Қоғам

Алматыда әлеуметтік желіде жарылыс жасаймын деп қорқытқан ер адам ұсталды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.11.2025 14:28 Фото: Zakon.kz
Әлеуметтік желідегі діни бірлестіктердің қызметіне қатысты жарияланым астына белгісіз қолданушы жарылыс жасау туралы қорқыту сипатындағы пікір қалдырған.

Аталған дерек бойынша "102" пультіне хабарлама түсіп, Алматы қаласы полиция департаментінің экстремизмге қарсы күрес басқармасы жедел шара қолданды.

Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде пікір авторының жеке басы анықталды. Ол — 21 жастағы Алматы қаласының тұрғыны болып шықты.

Ер адам ұсталып, полиция бөлімшесіне жеткізілді.

"Интернетке жазылған болса да, кез келген қорқыту полиция тарапынан қоғамдық қауіпсіздікке нақты қатер ретінде қаралады. Мұндай "әзілдердің" салдары ауыр болуы мүмкін. Әрбір хабарлама мұқият тексеріліп, кінәлілер заң аясында жауапқа тартылады", – деді Алматы қаласы ПД экстремизмге қарсы күрес басқармасының бастығы Асхат Дәулетияров.

Алматы полициясы азаматтарды әлеуметтік желілерді қолдануда жауапкершілік танытуға, қорқыту немесе құқыққа қайшы мазмұндағы ақпараттарды жарияламауға және таратпауға шақырады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астанада жиһаз жасаймын деп тұрғындарды алдаған күдікті ұсталды
10:50, 05 сәуір 2024
Астанада жиһаз жасаймын деп тұрғындарды алдаған күдікті ұсталды
Ленин шахтасындағы жарылыс: төрт адам кінәлі деп танылды
13:21, 06 маусым 2024
Ленин шахтасындағы жарылыс: төрт адам кінәлі деп танылды
"Көкке өрле!". Гүлнұр Оразымбетова әлеуметтік желіде тараған өз видеосына қатысты пікір білдірді
21:44, 21 сәуір 2023
"Көкке өрле!". Гүлнұр Оразымбетова әлеуметтік желіде тараған өз видеосына қатысты пікір білдірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: