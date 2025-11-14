Қазақстан ауылдарында қалыптасқан парадоксалды жағдай туралы Тоқаев пікір білдірді
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылғы 14 қарашада өткен Екінші ауыл шаруашылығы қызметкерлері форумында Қазақстан ауылдарында қалыптасқан парадоксалды жағдай жөнінде айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Президент соңғы уақытта ауыл шаруашылығы өндірушілерінен жұмыс күшінің тапшылығына қатысты көптеген өтініштер түсіп жатқанын атап өтті.
"Әсіресе бұл мәселе көктемгі егіс және күзгі орақ науқаны кезінде, өндірісті кеңейту және жаңа нысандар салу барысында айқын сезіледі... Парадоксалды жағдай қалыптасты: біреулер ауылда жұмыс жоқ дейді, енді біреулер – жұмысшы тапшы дейді. Жұмыс, әрине, бар, бірақ оған кірісуге деген ниет аздау. Мұны мойындау керек". Қасым-Жомарт Тоқаев
Оның айтуынша, кадр тапшылығы көрші елдерден келетін еңбек мигранттары есебінен ішінара толтырылып отыр.
"Аграрлар квотаны көбейтуді сұрайды. Мүмкін, белгілі бір деңгейде оларға қолдау көрсету қажет шығар". Қасым-Жомарт Тоқаев
Бұған дейін Мемлекет басшысы бәсекелі кәсіпкерлерге үн қатқан болатын.
