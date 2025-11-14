Тоқаев пен Мирзиеев "Ташкент-Хумо" әуежайында әңгімелесті
Ақорданың хабарлауынша, Қасым-Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзиеев қазақ-өзбек стратегиялық серіктестігі мен одақтастығын одан әрі тереңдету жөнінде пікір алмасты.
Еске салайық, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстан gрезиденті Шавкат Мирзиеевтің шақыруымен Ташкентке мемлекеттік сапармен барғанын хабарлаған едік.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өтті.
Қазақстан мен Өзбекстанның әнұрандары шырқалып, Құрмет қарауылының бастығы рапорт берді.
Салтанатты рәсімнен кейін мемлекеттер басшылары бір-біріне екі елдің ресми делегация мүшелерін таныстырды.
Сапар бағдарламасына сәйкес ертең президенттер келіссөздер жүргізеді. Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзиёевтің төрағалығымен Қазақстан-Өзбекстан Жоғары мемлекетаралық кеңесінің екінші отырысы өтеді.