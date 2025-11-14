#Халық заңгері
Қоғам

Тоқаев пен Мирзиеев "Ташкент-Хумо" әуежайында әңгімелесті

Тоқаев пен Мирзиеев &quot;Ташкент-Хумо&quot; әуежайында әңгімелесті, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.11.2025 17:01 Сурет: akorda.kz
Қазақстан және Өзбекстан президенттері Қасым-Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзиеев "Ташкент-Хумо" әуежайында әңгімелесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың хабарлауынша, Қасым-Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзиеев қазақ-өзбек стратегиялық серіктестігі мен одақтастығын одан әрі тереңдету жөнінде пікір алмасты.

Еске салайық, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстан gрезиденті Шавкат Мирзиеевтің шақыруымен Ташкентке мемлекеттік сапармен барғанын хабарлаған едік.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өтті.

Қазақстан мен Өзбекстанның әнұрандары шырқалып, Құрмет қарауылының бастығы рапорт берді.

Салтанатты рәсімнен кейін мемлекеттер басшылары бір-біріне екі елдің ресми делегация мүшелерін таныстырды.

Сапар бағдарламасына сәйкес ертең президенттер келіссөздер жүргізеді. Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзиёевтің төрағалығымен Қазақстан-Өзбекстан Жоғары мемлекетаралық кеңесінің екінші отырысы өтеді.

