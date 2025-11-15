#Халық заңгері
Қоғам

15 қарашада тоғыз қалада ауа сапасы нашарлайды

15 қарашада тоғыз қалада ауа сапасы нашарлайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.11.2025 09:58 Сурет: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
"2025 жылғы 15 қарашада Атырау, Ақтөбе, Ақтау, Шымкент, Алматы, Астана, Қарағанды, Теміртау, Өскемен қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі", - делінген хабарламада.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы мүмкін.

Еске салайық, бұған дейін 15 қарашада елдің бірқатар өңірінде тұман түсіп, көктайғақ болатынын және екпіні күшті жел соғатынын хабарлаған едік.

