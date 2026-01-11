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Қоғам

Қазақстанның алты қаласында ауа сапасы нашарлайды

Қазақстанның алты қаласында ауа сапасы нашарлайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.01.2026 10:00 Сурет: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
"2026 жылғы 11 қаңтарда Павлодар, Қарағанды, Теміртау, Балқаш, Алматы, түнде Астана қаласында қаласында ауаның ластануының қолайсыз метеорологиялық жағдайлары күтіледі", - делінген хабарламада.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.

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