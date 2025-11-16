"Тұман, көктайғақ, қатты жел". Дүйсендібе еліміздің 14 өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Маңғыстау облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында тұман түседі деп күтіледі.
Түнде және таңертең Ақмола облысының солтүстігінде, шығысында көктайғақ, облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында тұман болады деп күтіледі. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде, шығысында оңтүстік-батыстан солтүстік-батысқа ойыса жел соғады, екпіні - 15-20 м/с.
Түнде және таңертең Атырау облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында және орталығында тұман түседі деп күтіледі.
Абай облысында оңтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың батысында, оңтүстігінде, орталығында соққан желдің екпіні 15-20 м/с қамтиды.
Түнде және таңертең Шығыс Қазақстан облысының оңтүстігінде тұман түседі деп күтіледі. Облыстың шығысында, оңтүстігінде, орталығында оңтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с.
17 қарашада Қызылорда облысының орталығында тұман түседі деп күтіледі.
Түркістан облысының солтүстігінде, таулы аудандарында тұман болады деп болжанады.
Түнде және таңертең Ұлытау облысының солтүстігінде тұман түседі деп күтіледі.
Түнде Қостанай облысының солтүстігінде, шығысында жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ, түнде және таңертең өңірдің батысында, солтүстігінде, шығысында тұман болып, жаяу бұрқасын жүреді деп күтіледі. Түнде облыстың солтүстігінде, шығысында оңтүстік-батыстан солтүстік-батысқа ойыса соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Қостанайда 17 қарашада түнде көктайғақ болып, түнде және таңертең тұман түседі деп күтіледі.
Түнде және танертең Ақтөбе облысының солтүстігінде, батысында, орталығында тұман түседі деп күтіледі.
Түнде Солтүстік Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде қөқтайғақ, түнде және таңертең облыстың батысында, солтүстігінде тұман болады деп болжанады. Петропавлда 17 қарашада түнде қөқтайғақ болады деп күтіледі.
Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында тұман болады деп күтіледі. Оралда 17 қарашада түнде және таңертең тұман түседі деп болжанады.
Таңертең және күндіз Павлодар облысының солтүстігінде, көктайғақ болады деп күтіледі.
Жетісу облысында шығыстан жел соғады, Алакөл көлдері ауданында соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей тұста 23-28 м/с дейін жетеді.
