#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
522.19
606.42
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
522.19
606.42
6.47
Қоғам

"Тұман, көктайғақ, қатты жел". Дүйсендібе еліміздің 14 өңірінде дауылды ескерту жарияланды

Қатты жел, тұман, көктайғақ, ауа райы болжамы, дауылды ескерту, 17 қараша, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.11.2025 17:01 Сурет: pixabay
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 17 қарашада еліміздің 14 өңірінде қолайсыз ауа райына байланысты дауылды ескерту жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Маңғыстау облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында тұман түседі деп күтіледі.

Түнде және таңертең Ақмола облысының солтүстігінде, шығысында көктайғақ, облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында тұман болады деп күтіледі. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде, шығысында оңтүстік-батыстан солтүстік-батысқа ойыса жел соғады, екпіні - 15-20 м/с.

Түнде және таңертең Атырау облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында және орталығында тұман түседі деп күтіледі.

Абай облысында оңтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың батысында, оңтүстігінде, орталығында соққан желдің екпіні 15-20 м/с қамтиды.

Түнде және таңертең Шығыс Қазақстан облысының оңтүстігінде тұман түседі деп күтіледі. Облыстың шығысында, оңтүстігінде, орталығында оңтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с.

17 қарашада Қызылорда облысының орталығында тұман түседі деп күтіледі.

Түркістан облысының солтүстігінде, таулы аудандарында тұман болады деп болжанады.

Түнде және таңертең Ұлытау облысының солтүстігінде тұман түседі деп күтіледі.

Түнде Қостанай облысының солтүстігінде, шығысында жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ, түнде және таңертең өңірдің батысында, солтүстігінде, шығысында тұман болып, жаяу бұрқасын жүреді деп күтіледі. Түнде облыстың солтүстігінде, шығысында оңтүстік-батыстан солтүстік-батысқа ойыса соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Қостанайда 17 қарашада түнде көктайғақ болып, түнде және таңертең тұман түседі деп күтіледі.

Түнде және танертең Ақтөбе облысының солтүстігінде, батысында, орталығында тұман түседі деп күтіледі.

Түнде Солтүстік Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде қөқтайғақ, түнде және таңертең облыстың батысында, солтүстігінде тұман болады деп болжанады. Петропавлда 17 қарашада түнде қөқтайғақ болады деп күтіледі.

Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында тұман болады деп күтіледі. Оралда 17 қарашада түнде және таңертең тұман түседі деп болжанады.

Таңертең және күндіз Павлодар облысының солтүстігінде, көктайғақ болады деп күтіледі.

Жетісу облысында шығыстан жел соғады, Алакөл көлдері ауданында соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей тұста 23-28 м/с дейін жетеді.

Бұған дейін синоптиктер Zakon.kz редакциясына Алматы қаласы бойынша алдағы күндерге арналған ауа райы болжамын ұсынған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Тұман, көктайғақ, қатты жел: Еліміздің 9 өңірінде дауылды ескерту жарияланды
20:43, 16 қараша 2023
Тұман, көктайғақ, қатты жел: Еліміздің 9 өңірінде дауылды ескерту жарияланды
"Көктайғақ болып, қар бұрқасындатады". Астана мен еліміздің 14 өңірінде дауылды ескерту жарияланды
22:30, 15 қаңтар 2025
"Көктайғақ болып, қар бұрқасындатады". Астана мен еліміздің 14 өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Еліміздің 5 өңірінде қолайсыз ауа райына байланысты дауылды ескерту жарияланды
23:18, 13 ақпан 2023
Еліміздің 5 өңірінде қолайсыз ауа райына байланысты дауылды ескерту жарияланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: