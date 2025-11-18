#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанға ең көп еңбек мигранттары қай мемлекеттен келеді

Подписание законов, назначения, назначение, президент подписал, подписание документов, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.11.2025 15:26 Фото: freepik
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 18 қараша күні елдегі еңбек мигранттарының жағдайы туралы мәлімет таратты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның дерегінше, 2025 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша жергілікті атқарушы органдардың рұқсаттарымен Қазақстан аумағында 14 463 шетел азаматы жұмыс істейді.

Олардың басым бөлігі шетелдік жұмыс күшінің үшінші (мамандар) және төртінші (білікті жұмысшылар) санатына жатады – тиісінше 3 774 және 1 118 адам. Сондай-ақ маусымдық жұмыстарға 2 780 адам тартылған, ал корпоративтік ауыстыру шеңберінде 4 003 маман еңбек етуде.

Бұған қосымша, мынадай санаттар бар:

  • басшылар мен олардың орынбасарларына арналған бірінші санат бойынша 544 рұқсат;
  • құрылымдық бөлімше басшыларына арналған екінші санат бойынша 2 245 рұқсат.

Шетелдік азаматтар ең көп жұмыс істейтін салалар:

  • құрылыс – 4 908 адам;
  • ауыл, орман және балық шаруашылығы – 2 808 адам;
  • тау-кен өндірісі және карьерлерді өңдеу – 1 173 адам;
  • өңдеу өнеркәсібі – 1 105 адам.

Қазақстанда жұмыс істеп жүрген шетелдіктердің негізгі келетін елдері:

  • Қытай – 5 405 адам;
  • Өзбекстан – 2 455 адам;
  • Түркия – 1 042 адам;
  • Үндістан – 1 012 адам.

Айта кетейік, бір ай бұрын Қазақстанда 14 666 еңбек мигранты тіркелген еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
