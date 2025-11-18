Қазақстанға ең көп еңбек мигранттары қай мемлекеттен келеді
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 18 қараша күні елдегі еңбек мигранттарының жағдайы туралы мәлімет таратты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомствоның дерегінше, 2025 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша жергілікті атқарушы органдардың рұқсаттарымен Қазақстан аумағында 14 463 шетел азаматы жұмыс істейді.
Олардың басым бөлігі шетелдік жұмыс күшінің үшінші (мамандар) және төртінші (білікті жұмысшылар) санатына жатады – тиісінше 3 774 және 1 118 адам. Сондай-ақ маусымдық жұмыстарға 2 780 адам тартылған, ал корпоративтік ауыстыру шеңберінде 4 003 маман еңбек етуде.
Бұған қосымша, мынадай санаттар бар:
- басшылар мен олардың орынбасарларына арналған бірінші санат бойынша 544 рұқсат;
- құрылымдық бөлімше басшыларына арналған екінші санат бойынша 2 245 рұқсат.
Шетелдік азаматтар ең көп жұмыс істейтін салалар:
- құрылыс – 4 908 адам;
- ауыл, орман және балық шаруашылығы – 2 808 адам;
- тау-кен өндірісі және карьерлерді өңдеу – 1 173 адам;
- өңдеу өнеркәсібі – 1 105 адам.
Қазақстанда жұмыс істеп жүрген шетелдіктердің негізгі келетін елдері:
- Қытай – 5 405 адам;
- Өзбекстан – 2 455 адам;
- Түркия – 1 042 адам;
- Үндістан – 1 012 адам.
Айта кетейік, бір ай бұрын Қазақстанда 14 666 еңбек мигранты тіркелген еді.
