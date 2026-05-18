#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
470.17
547.47
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
470.17
547.47
6.42
Оқиғалар

Қазақстандықтар қалай жұмысқа орналасып, мемлекеттен 1,7 млн теңгеге дейін қолдау ала алады

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.05.2026 10:57 Фото: pexels
Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 2026 жылғы 18 мамырда Қазақстандағы жұмыспен қамту шаралары туралы мәлімет жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство дерегіне сәйкес, 2026 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларымен 101,3 мың адам қамтылып, 140,8 мың қазақстандық жұмысқа орналастырылды.

Мемлекет халықты жұмыспен қамту деңгейін арттыруға, кәсіпкерлікті дамытуға және азаматтардың еңбек нарығында сұранысқа ие дағдыларды меңгеру мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталған кешенді шараларды іске асыруды жалғастыруда. Бұл өңірлік жұмыспен қамту карталары, ұлттық жобалар және халықты қолдауға арналған мемлекеттік бағдарламалар аясында жүргізілуде.

Негізгі бағыттардың бірі – субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастыру. Бүгінде мұндай жұмыс орындарына 50,6 мың адам жолданды. Оның ішінде 37,6 мың адам қоғамдық жұмыстарға, 5,4 мың адам әлеуметтік жұмыс орындарына, 2,7 мың жас маман жастар практикасына, ал 4,9 мың адам "Күміс жас" жобасы аясында жұмысқа орналастырылды.

Сонымен қатар азаматтардың біліктілігін арттыруға және еңбек нарығында сұранысқа ие жаңа дағдыларды меңгеруіне ерекше назар аударылуда. Онлайн оқумен 31,7 мың жұмыссыз азамат қамтылды. Оның ішінде 25,1 мың адам оқу курстарын аяқтап, тиісті сертификаттарға ие болды.

Бұдан бөлек, халықтың кәсіпкерлік дағдыларын дамытуға бағытталған "Бастау Бизнес" жобасы жалғасуда. Жыл басынан бері кәсіпкерлік негіздеріне 16,9 мың адам оқытылып, оның 7,3 мыңы оқуын аяқтап, сертификат алды.

Жұмыс берушілердің сұранысына сәйкес кадр даярлау мақсатында 2 119 адам кәсіптік оқуға жіберілді. Бұл шара өңірлік еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, кәсіпорындарды қажетті мамандармен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Сонымен қатар мансап орталықтарында азаматтарды кәсіптік бағдарлау жұмыстары белсенді жүргізілуде. Әлеуметтік кәсіптік бағдар беру және консультациялық қызметтерді 142,8 мың адам алды. Бұл азаматтардың мамандықты саналы таңдауына және еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыруға ықпал етеді.

Айта кету керек, азаматтарды жұмысқа орналастыру бірнеше бағыт бойынша жүзеге асырылады және міндетті зейнетақы жарналарының аударылуымен расталады.

2026 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша 140,8 мың адам жұмысқа орналастырылды. Оның ішінде:

  • жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шаралары аясында – 50,6 мың адам;
  • Электрондық еңбек биржасында жұмыс берушілер жариялаған бос жұмыс орындарына – 48,3 мың адам;
  • Мемлекет басшысының "10 мың тұрғынға 100 жұмыс орны" бастамасы аясында – 40 мың адам;
  • орталық мемлекеттік органдар іске асырып жатқан жобалар шеңберінде – 1,9 мың адам.

Сонымен қатар 2026 жылы халықтың кәсіпкерлік белсенділігін қолдау мақсатында әлеуметтік осал санаттағы азаматтарға жаңа бизнес-бастамаларды жүзеге асыру үшін 400 АЕК-ке дейінгі мөлшерде, яғни 1 730 000 теңге көлемінде 9 мың мемлекеттік грант беру көзделген.

Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шаралары еліміздің барлық өңірінде жалғасып, халықтың тұрақты жұмыспен қамтылуын қамтамасыз етуге, азаматтардың табысын арттыруға және адами капиталды дамытуға бағытталған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Негізгі ҰБТ-ның аралық қорытындылары жарияланды
13:14, Бүгін
Негізгі ҰБТ-ның аралық қорытындылары жарияланды
Қазақстандықтар мемлекеттен 1,5 млн теңгеге жуық ақшаны қалай өтеусіз ала алады
13:15, 10 мамыр 2024
Қазақстандықтар мемлекеттен 1,5 млн теңгеге жуық ақшаны қалай өтеусіз ала алады
Қазақстандықтар өтінішсіз мемлекеттен қалай көмек алады
10:01, 26 ақпан 2025
Қазақстандықтар өтінішсіз мемлекеттен қалай көмек алады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Ислам Махачев раздал деньги детям, сидя в дорогой машине
16:32, Бүгін
Ислам Махачев раздал деньги детям, сидя в дорогой машине
Казахстан будет представлен в финале Лиги Европы УЕФА
16:05, Бүгін
Казахстан будет представлен в финале Лиги Европы УЕФА
Лучшая парница Казахстана оформила выход в четвертьфинал "пятисотника" во Франции
15:48, Бүгін
Лучшая парница Казахстана оформила выход в четвертьфинал "пятисотника" во Франции
Конор Макгрегор "пригрозил" главному гангстеру UFC
15:31, Бүгін
Конор Макгрегор "пригрозил" главному гангстеру UFC
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: