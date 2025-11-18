#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
521.01
603.43
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
521.01
603.43
6.42
Қоғам

Алматыда жасөспірімдер арасында Тоғызқұмалақтан Әлем чемпионаты басталды

ҚР Тоғызқұмалақ федерациясының баспасөз қызметі , сурет - Zakon.kz жаңалық 18.11.2025 16:22 Сурет: ҚР Тоғызқұмалақ федерациясының баспасөз қызметі
Алматыдағы "Зенит" спорт орталығында жасөспірімдер (U-15, U-17) арасындағы Тоғызқұмалақ Әлем чемпионаты өз жұмысын бастады.

Биыл жарыс екінші рет ұйымдастырылып отыр. Ашылу салтанатына қалалық әкімдік, Мәслихат, спорт басқармасы, Дүниежүзілік және Қазақстан Тоғызқұмалақ федерациялары, сондай-ақ шетелдік делегациялар қатысты.

Қазақстан Тоғызқұмалақ спорты федерациясының президенті Әкім Тұрсын халықаралық қатысушыларға сәлем жолдап, ұлттық ойынның маңыздылығын атап өтті: "Тоғызқұмалақта жеңілетіндер болмайды, ұтатын – ұлттық мүдде. Бұл ұлттық зияткерлік ойынға әлемнің қызығушылығы артып келеді. Дүниежүзілік федерацияның алдыңғы қатарлы елдерінен делегациялар бүгін Алматыда жинақталған", – деді Әкім Тұрсын.

Чемпионатқа 21 елден 180 жас спортшы қатысуда. Олардың ішінде Орта Азия мемлекеттері, Моңғолия, Пәкістан, Қытай, Үндістан, Германия, Италия, Корея, Түркия және Шығыс Еуропа елдерінің өкілдері бар. Жарыс классика (онлайн/офлайн), рапид және блиц форматтарында өтеді.

Жарыстың басты мақсаттары:

  • Тоғызқұмалақты әлемдік деңгейде насихаттау;
  • Жас буынның зияткерлік қабілетін дамыту;
  • Халықаралық ынтымақтастық пен мәдени байланыстарды нығайту.

Іс-шара Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырылып, ҚР Мәдениет және спорт министрлігі мен Халықаралық Тоғызқұмалақ федерациясы бірлесіп атқарады. Турнирде еліміздің үздік төрешілері мен мамандары қызмет етеді.

Жарыс жеңімпаздары мен жүлдегерлері арнайы кубоктармен, медальдармен және дипломдармен марапатталады.

Ал чемпионаттың жабылу салтанаты 22 қараша сағат 14:00-де өтеді.

Тоғызқұмалақ – тек ойын емес, бұл ұлттық ойлау мәдениетін, даналық дәстүрін паш ететін мұра. Чемпионат жас ұрпақтың интеллектуалдық әлеуетін арттырып, қазақстандық спорттың абыройын биіктететін маңызды шара болып саналады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Семсерлесуден жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты: қазақстандық шпагашылардың нәтижесі
19:50, 15 сәуір 2025
Семсерлесуден жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты: қазақстандық шпагашылардың нәтижесі
Афинада өткен жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты: қазақстандық балуандар қанша медаль жеңіп алды
18:58, 05 тамыз 2025
Афинада өткен жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты: қазақстандық балуандар қанша медаль жеңіп алды
Таразда тоғызқұмалақтан жасөспірімдер мен жастар арасында ел чемпионаты өтіп жатыр
14:59, 20 сәуір 2023
Таразда тоғызқұмалақтан жасөспірімдер мен жастар арасында ел чемпионаты өтіп жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: