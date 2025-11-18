ЖРВИ жұқтыру кезінде баланы емдеу және ауруханаға жатқызу. Министрлік ескерту жасады
Вирустық инфекциялардың маусымдық өршу кезеңінде балалардың бір бөлігі ғана стационарлық көмекке мұқтаж, ал көпшілігі үйден дәрігердің бақылауымен емделуге болады. Бұл туралы ҚР Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әлназарова қазіргі уақытта Астанада, негізінен, ЖРВИ белгілеріне байланысты шағымдардың көбейіп жатқаны байқалатынын атап өтті. Оның айтуынша, балаларға арналған инфекциялық блок 288 төсекке есептелген, бірақ сырқаттанушылықтың артуына байланысты бұл көлем 453 төсекке дейін кеңейтілді.
"Тәулік сайын стационардың қабылдау бөліміне дәрегерлерге жүгініп, денсаулығына шағымданғандардан 450–500-ге дейін өтініш тіркеледі. Солардың тек 20–25%-ы ғана емдеу үшін ауруханаға жатқызуды қажет етеді. Қалғандарына үй жағдайында емделу үшін дәрігердің тиісті ұсынымдары беріледі". Ақмарал Әлназарова
Әрі қарай министр ата-анасына жүгінді.
Сонымен қатар ол ата-аналарды стационардың қабылдау бөлімінде жиналмауға шақырды, себебі бұл ауру жұқтыру қаупін арттырады.
"Егер балада ЖРВИ немесе тұмау белгілері пайда болса, бірінші кезекте өз учаскелік дәрігеріңізге хабарласуды сұраймыз, емханалардағы фильтр-кабинеттерге немесе жедел жәрдем бөлімшелеріне келіңіз. Сондай-ақ, қажет болған жағдайда кросс-инфекциялардың алдын алу үшін үйге мобильді бригаданы шақыруға болады". Ақмарал Әлназарова
