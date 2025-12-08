"Барлық тісті бірден емдеу" – балаларға жалпы наркоздың қауіптілігі айтылды
Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова балаларға бір уақытта көп тісті жалпы ұйқы (наркоз) жағдайында емдеу бойынша сұраныстың артып келе жатқанын атап өтті. Бұл әсіресе жеке стоматологиялық клиникаларда жиі байқалады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Министр балаларды жалпы ұйқы астында емдеуге қатысты өз ұстанымын түсіндіруді маңызды деп санады.
- Балаларды жалпы анестезиямен емдеу – қатаң медициналық көрсетілімдер бойынша ғана жүргізілуі тиіс күрделі медициналық емшара.
- Клиника жекеменшік болсын немесе мемлекеттік болсын мұндай манипуляциялар үшін білікті анестезиологтың қатысуы, тиісті жабдықтардың болуы, анестезиологиялық және реаниматологиялық көмек стандарттарын сақтау талап етіледі.
- Бас прокуратураның талабы бойынша, ел бойынша стоматологиялық ұйымдарға – барлығы 622 нысанға қатысты жоспардан тыс тексерулер жүргізілуде.
"Жалпы анестезия – бұл "ыңғайлы опция" емес, ерекше сақтықты талап ететін күрделі араласу. Ұзақ наркоз және ауқымды бірмезгілде емдеу баланың жүрек-қантамыр, тыныс алу және жүйке жүйесі тарапынан асқыну қаупін арттыруы мүмкін." Ақмарал Әлназарова
Өкінішке қарай, жекелеген клиникалар ата-аналарға коммерциялық тұрғыдан қолайлы нұсқаны ұсынады – "барлық тісті бір ретте емдеп береміз". Алайда мұндай тәсіл тек нақты медициналық көрсеткіштер болған жағдайда, тексерумен расталған кезде ғана орынды.
"Ата-аналарды ерекше мұқият болуға шақырамын. Осындай процедураларға келісім бермес бұрын, тәуекелдер, көрсеткіштер және жүргізу шарттары туралы толық әрі ашық ақпаратпен танысу қажет. Баланың қауіпсіздігі әрқашан бірінші орында тұруы тиіс – және Денсаулық сақтау министрлігі осы қағидатты қатаң түрде ұстанатын болады." Ақмарал Әлназарова
Бүгінгі жағдай бойынша:
- 290 тексеру тіркелді, 135 аяқталды, 103 – жұмыс барысында, 52 – тіркеуден алынған (клиникалар іс жүзінде жұмыс істемейді), 26 – тіркеу сатысында.
Өңірлердің прокуратурасы жіберген 316 нысанның ішінде:
- 34 клиника МӘМС/ТМККК шеңберінде қызмет көрсетеді, 282 – тек ақылы негізде жұмыс істейді.
