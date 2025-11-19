#Халық заңгері
Қоғам

Орталық Азия елдері жоғары білім дипломдарын өзара мойындау туралы келісті

Студенты, выпускники вузов, вручение дипломов, диплом о высшем образовании, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.11.2025 09:33 Фото: gov.kz
Қазақстан Үкіметі 2025 жылғы 12 қарашада Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түрікменстан және Өзбекстан үкіметтері арасында жоғары білім туралы құжаттарды өзара мойындау туралы келісімді бекітті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Келісімде атап өтілгендей: "Тараптар жоғары оқу орындарын аяқтағаны туралы құжаттарды (дипломдарды), ұлттық заңнамада белгіленген тәртіппен аккредиттелген жоғары оқу орындары берген жағдайда мойындайды".

Сонымен қатар, келісімде көрсетілгендей, тараптар өздерінің жоғары білім беру жүйелерінде сапаны қамтамасыз ету мақсатында тарап мемлекеттерінде берілген жоғары білім құжаттарын мойындайды, егер осы құжаттармен расталған біліктілік жоғары білім жүйесіне қойылатын жалпы талаптарға сәйкес болса.

Жоғары білім құжатын мойындаудан бас тарту тек жоғары білім жүйесіне қойылатын талаптар арасында айтарлықтай айырмашылықтар дәлелденген жағдайда ғана мүмкін.

Көрсетілгендей, Өзбекстан Республикасы, Қырғызстан Республикасы, Түрікменстан және Тәжікстан Республикасы тарап мемлекеттердің жоғары оқу орындары берген дипломдарды мойындайды. Бұл құжаттар өзінде көрсетілген даярлық бағыты, мамандық және біліктілікке сәйкес кәсіби қызметпен айналысуға, тағылымдамадан өтуге және білімін жалғастыруға құқық беретін құжаттар ретінде қарастырылады.

Білім туралы құжаттарды мойындаудан бас тартуға келесі жағдайларда жол беріледі:

  • Құжаттар белгіленген тәртіпте ұсынылмаған немесе нотариалды куәландырылған көшірмелері берілмеген;
  • Дипломға тіркемелер қосылмаған;
  • Құжаттарда оқу бағдарламасы, мерзімдері немесе нәтижелеріне қатысты сәйкессіздіктер немесе қарама-қайшылықтар анықталған;
  • Дипломның түпнұсқалығы оны берген жоғары оқу орны арқылы расталмаған.

Бұл қаулы қол қойылған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
