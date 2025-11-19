Қазақстанның басым бөлігінде қар жауады
Алдағы күндері, 20–22 қараша 2025 жыл аралығында, Қазақстанның көп өңірінде атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты ауа райы тұрақсыз болады, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазгидромет" РМК синоптиктерінің мәліметінше, жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын түседі. Солтүстік, орталық және шығыс өңірлерде боран соғып, көктайғақ пен күшті жел күтіледі.
"Тек еліміздің оңтүстік-батысында, оңтүстігінде, сондай-ақ 22 қарашада батысы мен солтүстік-шығысында антициклон жотасының ықпалында жауын-шашынсыз құрғақ ауа райы сақталады", – деп хабарлады "Қазгидромет" баспасөз қызметі.
Республика бойынша тұман түсуі де ықтимал.
Температуралық фон айтарлықтай өзгеріске ұшырамайды.
Бұған дейін алматылықтар мен шымкенттіктерге ауа райы қолайлы болатыны хабарланған еді: 19–21 қараша күндері бұл қалаларда күн шуақты болып, температура +16…+18°С-қа дейін жылынады. Ал Астанада керісінше, жаңбыр мен қар аралас жауын-шашын күтіледі. Аязды түндерге қарамастан, күндіз бас қалада салыстырмалы түрде жылы ауа райы сақталады.
