Алдағы демалыс күндері қазақстандықтарды қандай ауа райы күтіп тұр
РГП "Қазгидромет" синоптиктерінің мәліметінше, алдағы үш күнде Қазақстанның көп өңірінде атмосфералық фронттар өтуіне байланысты ауа райы тұрақсыз болады. Солтүстік-батыс, шығыс және республика орталығында қатты жаңбыр жауып, қар мен бұршақ түсуі мүмкін.
Қазақстанның оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында жауын-шашынсыз, ыстық ауа райы күтіледі.
Республика бойынша жел күшейеді. Солтүстік-батыс, солтүстік, орталық және шығыс өңірлерде түнгі және таңғы сағаттарда тұман күтіледі.
Температуралық режим:
- Оңтүстікте қатты ыстық сақталады — күндізгі температура +36…+41°C, оңтүстік-шығыста +32…+39°C.
- Батыста түнгі температура +12…+23°C дейін төмендеп, күндіз +25…+37°C болады.
Қазақстанның қалған өңірлерінде температура біртіндеп жоғарылайды.
Ірі қалалар бойынша қысқаша болжам
- Астана: Қысқа мерзімді жаңбыр мен борандар, түнде тұман, күндізгі температура +23…+27°C.
- Алматы: Негізінен ыстық және жауын-шашынсыз, күндізгі температура +35…+38°C.
- Шымкент: Ыстық, жауын-шашынсыз, күндізгі температура +36…+41°C.
Бұған дейін синоптиктер Астана, Алматы және Шымкент қалаларына 8, 9 және 10 тамызға арналған ауа райы болжамын айтқан болатын.
