#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Алдағы демалыс күндері қазақстандықтарды қандай ауа райы күтіп тұр

Алматы, осень в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.08.2025 12:07 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
РГП "Қазгидромет" синоптиктерінің мәліметінше, алдағы үш күнде Қазақстанның көп өңірінде атмосфералық фронттар өтуіне байланысты ауа райы тұрақсыз болады. Солтүстік-батыс, шығыс және республика орталығында қатты жаңбыр жауып, қар мен бұршақ түсуі мүмкін.

Қазақстанның оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында жауын-шашынсыз, ыстық ауа райы күтіледі.

Республика бойынша жел күшейеді. Солтүстік-батыс, солтүстік, орталық және шығыс өңірлерде түнгі және таңғы сағаттарда тұман күтіледі.

Температуралық режим:

  • Оңтүстікте қатты ыстық сақталады — күндізгі температура +36…+41°C, оңтүстік-шығыста +32…+39°C.
  • Батыста түнгі температура +12…+23°C дейін төмендеп, күндіз +25…+37°C болады.

Қазақстанның қалған өңірлерінде температура біртіндеп жоғарылайды.

Ірі қалалар бойынша қысқаша болжам

  • Астана: Қысқа мерзімді жаңбыр мен борандар, түнде тұман, күндізгі температура +23…+27°C.
  • Алматы: Негізінен ыстық және жауын-шашынсыз, күндізгі температура +35…+38°C.
  • Шымкент: Ыстық, жауын-шашынсыз, күндізгі температура +36…+41°C.

Бұған дейін синоптиктер Астана, Алматы және Шымкент қалаларына 8, 9 және 10 тамызға арналған ауа райы болжамын айтқан болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
