#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
513.45
596.99
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
513.45
596.99
6.59
Қоғам

2–4 желтоқсанға арналған жаңартылған ауа райы болжамы

Медео, Медеу, канатная дорога на Чимбулак, Шымбулак, высокогорное урочище, горы, снег, холод, высокогорный спортивный комплекс, горный курорт, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.12.2025 13:33 Фото: akorda.kz
2025 жылғы 2–4 желтоқсан аралығында Қазақстанның көп бөлігінде атмосфералық фронтальдық бөлімдердің өтуіне байланысты тұрақсыз ауа райы күтіледі, ол жаңбыр мен қар түрінде болады, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" РМК синоптиктерінің мәліметіне сәйкес, солтүстік, шығыс және орталық өңірлерде тұман мен боран, сонымен қатар жолдарда мұздақтылық күтіледі.

Сонымен бірге, елдің батысында, ал 2–3 желтоқсан күндері – оңтүстік пен оңтүстік-шығыста антициклонның әсерінен жауын-шашынсыз құрғақ ауа райы сақталады.

"Осы күндері температуралық фондағы айтарлықтай өзгерістер күтілмейді", – деп қорытындылады метеорологтар.

Еске салсақ, бұған дейін "Қазгидромет" РМК 2025 жылғы 1 желтоқсанға Астана мен 17 өңірде дүлей дауылды ескерту жариялаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Нөсер жауын мен көктайғақ: желтоқсанның басында Астана, Алматы және Шымкентте қандай ауа райы күтіледі
16:49, Бүгін
Нөсер жауын мен көктайғақ: желтоқсанның басында Астана, Алматы және Шымкентте қандай ауа райы күтіледі
Қазақстандықтарды алдағы күндері жаңбырлы ауа райы күтеді
15:13, 07 сәуір 2025
Қазақстандықтарды алдағы күндері жаңбырлы ауа райы күтеді
Алдағы демалыс күндері қазақстандықтарды қандай ауа райы күтіп тұр
12:07, 08 тамыз 2025
Алдағы демалыс күндері қазақстандықтарды қандай ауа райы күтіп тұр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: