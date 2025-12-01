2–4 желтоқсанға арналған жаңартылған ауа райы болжамы
Фото: akorda.kz
2025 жылғы 2–4 желтоқсан аралығында Қазақстанның көп бөлігінде атмосфералық фронтальдық бөлімдердің өтуіне байланысты тұрақсыз ауа райы күтіледі, ол жаңбыр мен қар түрінде болады, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазгидромет" РМК синоптиктерінің мәліметіне сәйкес, солтүстік, шығыс және орталық өңірлерде тұман мен боран, сонымен қатар жолдарда мұздақтылық күтіледі.
Сонымен бірге, елдің батысында, ал 2–3 желтоқсан күндері – оңтүстік пен оңтүстік-шығыста антициклонның әсерінен жауын-шашынсыз құрғақ ауа райы сақталады.
"Осы күндері температуралық фондағы айтарлықтай өзгерістер күтілмейді", – деп қорытындылады метеорологтар.
Еске салсақ, бұған дейін "Қазгидромет" РМК 2025 жылғы 1 желтоқсанға Астана мен 17 өңірде дүлей дауылды ескерту жариялаған болатын.
