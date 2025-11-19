Қазақстандық дипломдар Қытай, Жапония және Оңтүстік Кореяда мойындалатын болды
Құжат дипломдар, ғылыми дәрежелер және басқа да біліктіліктерді мойындау рәсімін жеңілдетуге, олардың бағалауы кезінде айқындық пен әділеттілікті қамтамасыз етуге, сондай-ақ аймақ елдері арасындағы академиялық және кәсіби мобильділікті кеңейтуге бағытталған.
Конвенцияға сәйкес, қатысушы мемлекеттер басқа елдер берген біліктіліктерді мойындауға міндетті, тек білім бағдарламаларында елеулі айырмашылықтар болған жағдайда ғана ерекшелік қарастырылған. Сонымен қатар, қосылған әрбір елде жоғары білім туралы ақпарат беретін ұлттық ақпараттық орталықтар құру көзделген, сондай-ақ білім жүйелері мен аккредиттелген жоғары оқу орындары туралы сенімді деректер алмасу қамтамасыз етіледі.
Казақстан ратификация кезінде дәстүрлі емес оқу үлгілері немесе ішінара оқу курстары бойынша алынған біліктіліктерді мойындамауға қатысты бірқатар баптарға ескертпе енгізген.
Қазіргі таңда Токио конвенциясына қатысушы тараптар қатарында 12 мемлекет бар: Ауғанстан, Армения, Австралия, Қытай, Фиджи, Әулие Престол, Жапония, Моңғолия, Жаңа Зеландия, Оңтүстік Корея, Ресей және Түркия.
