Қазақстан дипломдарын Азия-Тынық мұхит аймағында мойындайтын болады
Құжатты депутат Әсем Рахметова таныстырды.
"Конвенция бұл аймақтағы жоғары білім біліктілігін бағалау мен тануда бірегей стандарттарды орнатуға арналған құрал болып табылады. Токио конвенциясын ратификациялау Азия-Тынық мұхит аймағындағы ұлттық ақпараттық орталықтар желісіне кіруді қамтамасыз етеді", – деді ол.
Конвенция қазақстандық университеттердің білім қызметін экспорттауға жаңа нарықтар ашуға және Қазақстандағы жоғары білім жүйесіне сенімділікті арттыруға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар, сенатордың айтуынша, құжатты ратификациялау Қазақстанда алынған біліктіліктерді Азия-Тынық мұхит аймағында мойындауға кедергілерді жояды және әлемдік танылған нормативтік-құқықтық базасына сүйене отырып, білім саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамытуға жол ашады.
"Заң қабылданғаннан кейін еліміздің халықаралық аренадағы беделі артады, студенттер мен мамандардың мобильділігі күшейеді, сондай-ақ Қазақстан мен Орталық Азия елдерінің білім жүйелерін интеграциялау мүмкіндігі кеңейеді", – деп қорытындылады Әсем Рахметова.
Құжат Азия-Тынық мұхит аймағындағы Қытай, Жапония, Корея, Австралия, Жаңа Зеландия, Моңғолия елдері арасында дипломдарды мойындаудың бірегей және ашық ережелерін бекітеді.
Сонымен қатар, конвенция APNNIC желісіне қатынауды қамтамасыз етеді – бұл біліктілік туралы ақпарат алмасу үшін халықаралық платформа.
Қазақстан Орталық Азия елдері арасында Токио конвенциясына қосылған алғашқы елге айналады, бұл еліміздің аймақтық білім хабы ретіндегі позициясын нығайтады.
Айта кетейік, 2026 жылғы 6 қаңтарда Ғылым және жоғары білім министрлігінде Біртұтас ұлттық тестілеу (БҰТ) форматын жетілдіру жоспарлары туралы хабарланды.