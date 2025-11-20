#Халық заңгері
Қоғам

Жетісу облысында 900-ден астам құқық бұзушылық тоқтатылды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.11.2025 09:48 Фото: Zakon.kz
Жол қозғалысы ережелеріне немқұрайлы қараудың салдары ауыр болуы мүмкін. Сондықтан Жетісу облысында полицейлер жол қозғалысына қатысушыларды тәртіпке шақырды.

Жолдағы қауіпсіздік белгілер мен сызықтардан басталмайды — ол әрқайсымыздан басталады. Бар болғаны бір қарапайым шарт қажет: жол қозғалысы ережелерін сақтау.

Алайда тәжірибе көрсеткендей, дәл осы қарапайым талап көп жағдайда орындалмай жатады. Бұған Жетісу облысында жүргізіліп жатқан профилактикалық іс-шаралардың соңғы мәліметтері дәлел.

18-23 қараша аралығында Жетісу облысының полицейлері "Қауіпсіз жол" жедел-профилактикалық іс-шарасын өткізуде. Іс-шараның алғашқы екі күнінде тәртіп сақшылары 930 құқық бұзушылықты анықтады.

Олардың арасында жол қозғалысына қатысушылардың өмірі мен денсаулығына тікелей қауіп төндіретін заң бұзушылықтар бар. Көлік құралын алкогольдік мас күйде басқарудың 6 фактісі тіркелді. Жолды белгіленбеген жерден кесіп өтетін жаяу жүргіншілер тарапынан 209 құқық бұзушылық анықталды.

Рөлде отырып телефон пайдаланудың 80 дерегі тоқтатылды. Қауіпсіз жол — тек полиция жұмысы немесе бақылау камераларының міндеті емес. Бұл — баршаға ортақ жауапкершілік. Жетісу облысыҚауіпсіз жол

