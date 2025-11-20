Жетісу облысында 900-ден астам құқық бұзушылық тоқтатылды
Жолдағы қауіпсіздік белгілер мен сызықтардан басталмайды — ол әрқайсымыздан басталады. Бар болғаны бір қарапайым шарт қажет: жол қозғалысы ережелерін сақтау.
Алайда тәжірибе көрсеткендей, дәл осы қарапайым талап көп жағдайда орындалмай жатады. Бұған Жетісу облысында жүргізіліп жатқан профилактикалық іс-шаралардың соңғы мәліметтері дәлел.
18-23 қараша аралығында Жетісу облысының полицейлері "Қауіпсіз жол" жедел-профилактикалық іс-шарасын өткізуде. Іс-шараның алғашқы екі күнінде тәртіп сақшылары 930 құқық бұзушылықты анықтады.
Олардың арасында жол қозғалысына қатысушылардың өмірі мен денсаулығына тікелей қауіп төндіретін заң бұзушылықтар бар. Көлік құралын алкогольдік мас күйде басқарудың 6 фактісі тіркелді. Жолды белгіленбеген жерден кесіп өтетін жаяу жүргіншілер тарапынан 209 құқық бұзушылық анықталды.
Рөлде отырып телефон пайдаланудың 80 дерегі тоқтатылды. Қауіпсіз жол — тек полиция жұмысы немесе бақылау камераларының міндеті емес. Бұл — баршаға ортақ жауапкершілік.