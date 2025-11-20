Балаева рұқсатсыз фото және бейнежазбаларды шектеу жоспарын түсіндірді
Мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаева 2025 жылғы 20 қарашада Сенат кулуарында "Көркем және бұқаралық ақпарат құралдары туралы" заңға мүмкін болатын түзетулерге қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Олардың бірі фото- және бейнежазбаларға шектеу қоюға байланысты.
"Біз ештеңені тыйғысы келмейміз. Біз адамдарды рұқсатсыз барлық жерде түсіруді шектеуді қалаймыз. Әрине, бұл лауазымды тұлғаларға қатысты емес, олар өз міндетін атқарып жатқан мемлекеттік қызметкерлер – бұл жағдайға біз әдеттегідей үйреніп алдық. Бірақ кейде пранк, кейбір түсірілімдер рұқсатсыз жүргізіледі. Осы норманы біз бірге талқылаймыз. Жұмыс тобы әлі құрылған жоқ", – деді Балаева.
Министр жұмыс тобына журналистерді де қосатынын айтты.
"Қолданыстағы жағдайға қатысты азаматтар шағым жасайды: ешқайда барып, достарымен серуендей алмаймыз. Ал шенеуніктерге қатысты – біз оған үйрендік. Біздің жеке өміріміз жоқ, туыстарымыз жоқ, қайда барсақ та бізді түсіреді, біз де осы елдің азаматтарымыз. Мәселе тек шенеуніктерде емес, бұл бағытты реттеу керек", – деп қосты ол.
Еске салсақ, бұған дейін мемлекет басшысы жасанды интеллектіні қолдануға қатысты заңдар пакетіне қол қойған болатын. Мысалы, енді адамдар оған қатысумен жасалған өнім ұсынылған кезде хабардар болуға құқылы.
