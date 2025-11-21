#Халық заңгері
Қоғам

Жеке процедуралық кабинеттерде заң бұзушылықтар анықталды – министрлік мәліметі

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.11.2025 11:37 Фото: Zakon.kz
Қазақстанның Денсаулық сақтау министрлігі еліміздегі жеке процедуралық кабинеттерді тексеру қорқынышты нәтижелерін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылғы 21 қарашадағы деректер бойынша, 406 нысан анықталды, олар лицензияға қажетті қосымшаларсыз немесе заң бұзушылықтармен жұмыс істеген.

Ерекше назар аударуға тұрарлық жайт – 247 процедуралық кабинет түсіндірме жұмыстары жүргізілгеннен кейін өз еркімен қызметін тоқтатқан.

Қалған нысандар бойынша тексерулер ұйымдастырылуда. Бүгінгі күнге дейін 84 процедуралық кабинетке қатысты жоспардан тыс тексерулер аяқталған.

Анықталған заң бұзушылықтар:

  • медициналық қызметті лицензиясыз жүргізу;
  • санитарлық нормаларды сақтамау;
  • дәрілік заттарды дұрыс сақтамау;
  • білікті медициналық персоналдың болмауы;
  • жедел көмек көрсетуге арналған құралдардың болмауы.
"Жұмыстың қорытындысы бойынша 122 әкімшілік протокол жасалып, жалпы сомасы 15 млн теңгеден астам", – деп хабарлады ҚР ДСМ баспасөз қызметі.

Ведомство атап өткендей, процедуралық кабинеттер жоғары эпидемиологиялық маңызы бар объектілерге жатады.

Сонымен қатар, рұқсат беру саласындағы заңнама дәрігер алдындағы көмек көрсететін орта медициналық персоналдың өкілеттілігін айқындайды:

"Осы ережелер шеңберінде инвазивтік араласулар жасау қарастырылмаған, бұл кейбір қызметтерді тиісті лицензиясыз көрсету мүмкіндігін жоққа шығарады".

Еске салайық, бұған дейін Zakon.kz тілшісі Қазақстанда дәрі-дәрмектер мен медициналық бұйымдарды тіркеу ережелері қалай өзгергенін егжей-тегжейлі баяндаған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
