#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
518.19
597.32
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
518.19
597.32
6.43
Қоғам

Қазақстанда әлеуметтік осал азаматтарға несие бойынша 3 айлық жеңілдік беріледі

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , сурет - Zakon.kz жаңалық 21.11.2025 12:41 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстанда кейбір азаматтарға несие немесе микрозайм төлемдерін кейінге шегеру құқығы беріледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының басшысы Дамиля Байдилдаева 2025 жылғы 21 қарашада бұл тәртіпті түсіндірді.

Оның айтуынша, банктер мен микроқаржы ұйымдары әлеуметтік осал топтағы (ӘЖТ) азаматтарға және төтенше жағдайдан зардап шеккендерге кемінде үш айға комиссиясыз кейінге шегеру ұсынуға міндетті.

"ӘЖТ санатындағы қарыз алушының өтініш беруден бұрынғы екі айдағы орташа табысы соңғы 12 айдағы табысынан 30%-дан көп төмендеген болса, кейінге шегеру қарастырылады", – деді Байдилдаева.

Сонымен қатар атаулы әлеуметтік көмек (АӘК) тағайындалған жағдайда да төлемді кейінге шегеру мүмкіндігі бар.

Бұған дейін Қазақстанда несие алу шарттарының қатаңдағаны хабарланған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда медициналық көрсеткіш бойынша әуе билетін қалай қайтаруға болады: маңызды ақпарат
15:36, Бүгін
Қазақстанда медициналық көрсеткіш бойынша әуе билетін қалай қайтаруға болады: маңызды ақпарат
Әлеуметтік осал топтарға жататын азаматтардың несиесі кейінге шегеріле ме
10:30, 16 шілде 2025
Әлеуметтік осал топтарға жататын азаматтардың несиесі кейінге шегеріле ме
Жыл соңына дейін "Алматы жастары" бағдарламасымен 55 несие беріледі
16:39, 01 желтоқсан 2023
Жыл соңына дейін "Алматы жастары" бағдарламасымен 55 несие беріледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: