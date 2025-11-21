Қазақстанда медициналық көрсеткіш бойынша әуе билетін қалай қайтаруға болады: маңызды ақпарат
Қазақстанның инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі №540 бұйрығына сәйкес "Әуе көлігімен жолаушыларды, багаж бен жүктерді тасымалдау ережелерін бекіту" (7-тармақ, 129-бап) жолаушы немесе оның әуе кемесімен бірге саяхаттайтын отбасы мүшесінің ауруы немесе қайтыс болуы жағдайында, тиісті медициналық анықтама болған жағдайда, әуе билеті тарифіне қарамастан, брондау құны толық қайтарылады.
Маңызды шарт – әуе компаниясына ұшу мүмкін еместігін алдын ала хабарлау: ішкі рейстерде – рейстен кемінде 2 сағат бұрын, халықаралық рейстерде – кемінде 3 сағат бұрын.
Жолаушыға сонымен қатар әуе билетін сатып алғаннан кейін пайда болған ауруды растайтын медициналық құжатты және жолаушылар арасындағы туыстықты растайтын құжаттарды (қажет болса) ұсыну қажет.
Жолаушының тасымалдаудан бас тартқанын растайтын құжат – медициналық құжаттың сканы (анықтама, қорытынды, еңбекке жарамсыздық парағы, әуежайдағы медициналық пункттен рейстен бас тарту туралы анықтама), ол келесі талаптарға сай болуы тиіс:
- құжатты берген медициналық мекеменің атауы айқын көрінуі;
- құжатты берген медициналық мекеменің мөрі болуы;
- құжаттың берілген күні көрсетілуі;
- медициналық құжаттағы ауру күндері әуе тасымалдау күндеріне сәйкес болуы. Егер сәйкес келмесе, құжатта "көрсетілген күндерде ұшу ұсынылмайды" деп көрсетілуі керек.
Әуе кемесімен бірге саяхаттайтын жолаушы немесе оның отбасы мүшесінің қайтыс болу жағдайында тасымалдаудан бас тарту өлім туралы куәлікпен және жолаушылар арасындағы туыстықты растайтын құжаттармен расталады.
Қазақстан аумағы сыртында берілген медициналық құжаттарға нотариалды куәландырылған аударма қосылуы тиіс.
Қолданыстағы ережелерге сәйкес, билет құнын толық қайтару мүмкіндігі тек бірге саяхаттамайтын туыстардың ауруы жағдайында қарастырылмаған. Сондай-ақ бір әуе компаниясы мәлімдегендей, мұндай жағдайларда билеттің қайтарылуы немесе жойылуы билет сатып алынған тарифтің шарттарына сәйкес жүзеге асырылады.
Билет құны мен қосымша қызметтер үшін төлем билетті сатып алған жерде қайтарылады.
