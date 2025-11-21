Алматыда 24 қарашада жаңбыр күтеді
Астана
22 қараша: ауаның өзгермелі бұлтты болуы, жауын-шашын жоқ. Мұздану. Түнде және таңертең тұман. Күндіз жел 14 м/с дейін күшейеді. Түнгі ауа температурасы -6…-8°С, күндіз шамамен 0°С.
23 қараша: ауаның өзгермелі бұлтты болуы, таңертең және күндіз жаңбыр. Жел 15–20 м/с. Түнде -2°С, күндіз +5…+7°С.
24 қараша: ауаның өзгермелі бұлтты болуы, жауын-шашын (жаңбыр, қар), мұздану. Жел 20 м/с дейін күшейеді. Түнде де, күндіз де -2°С.
Алматы
22 қараша: ауаның өзгермелі бұлтты болуы, жауын-шашын жоқ. Түнде +2…+4°С, күндіз +11…+13°С.
23 қараша: ауаның өзгермелі бұлтты болуы, жауын-шашын жоқ. Әлсіз жел болуы мүмкін. Түнде -2°С, күндіз +10…+12°С.
24 қараша: ауаның өзгермелі бұлтты болуы, кешке жаңбыр. Түнде +2…+4°С, күндіз +11…+13°С.
Шымкент
22 қараша: ауаның өзгермелі бұлтты болуы, жауын-шашын жоқ. Түнде -2°С, күндіз +14…+16°С.
23–24 қараша: ауаның өзгермелі бұлтты болуы, жауын-шашын жоқ. Жел 8–13 м/с. Түнде +1…+3°С, күндіз +14…+16°С.
Бұған дейін мамандар елдің солтүстігінде, шығысында және орталығында 22–24 қарашада жаңбыр мен қар түсетіні, сондай-ақ мұздану және төменгі желдің күшеюі мүмкін екенін хабарлаған еді.