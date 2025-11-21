#Халық заңгері
Қоғам

Алматыда 24 қарашада жаңбыр күтеді

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.11.2025 15:42 Фото: unsplash
Күздің үшінші айы соңына жақындағанымен, Алматы мен Шымкентте әлі де жылы әрі құрғақ ауа райы сақталуда. "Қазгидромет" РМК синоптиктерінің мәліметінше, жағдай 2025 жылғы 24 қарашадан бастап өзгеруі мүмкін деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

22 қараша: ауаның өзгермелі бұлтты болуы, жауын-шашын жоқ. Мұздану. Түнде және таңертең тұман. Күндіз жел 14 м/с дейін күшейеді. Түнгі ауа температурасы -6…-8°С, күндіз шамамен 0°С.

23 қараша: ауаның өзгермелі бұлтты болуы, таңертең және күндіз жаңбыр. Жел 15–20 м/с. Түнде -2°С, күндіз +5…+7°С.

24 қараша: ауаның өзгермелі бұлтты болуы, жауын-шашын (жаңбыр, қар), мұздану. Жел 20 м/с дейін күшейеді. Түнде де, күндіз де -2°С.

Алматы

22 қараша: ауаның өзгермелі бұлтты болуы, жауын-шашын жоқ. Түнде +2…+4°С, күндіз +11…+13°С.

23 қараша: ауаның өзгермелі бұлтты болуы, жауын-шашын жоқ. Әлсіз жел болуы мүмкін. Түнде -2°С, күндіз +10…+12°С.

24 қараша: ауаның өзгермелі бұлтты болуы, кешке жаңбыр. Түнде +2…+4°С, күндіз +11…+13°С.

Шымкент

22 қараша: ауаның өзгермелі бұлтты болуы, жауын-шашын жоқ. Түнде -2°С, күндіз +14…+16°С.

23–24 қараша: ауаның өзгермелі бұлтты болуы, жауын-шашын жоқ. Жел 8–13 м/с. Түнде +1…+3°С, күндіз +14…+16°С.

Бұған дейін мамандар елдің солтүстігінде, шығысында және орталығында 22–24 қарашада жаңбыр мен қар түсетіні, сондай-ақ мұздану және төменгі желдің күшеюі мүмкін екенін хабарлаған еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
