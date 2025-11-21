#Халық заңгері
Қоғам

Астанада шетелдіктен 120 млн теңге тәркіленді

Евро, европейская валюта, евро банкноты, обмен валют, курс евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.11.2025 16:32 Фото: unsplash
Астанада шетелдік азамат сотталып, ірі көлемдегі ақша тәркіленді деп хабарлайды Zakon.kz.

Басты көлік прокуратурасының мәліметінше, 2025 жылғы 21 қарашада шетелдік азаматты елден 200 000 евро (шамамен 120 млн теңге) алып шығуға тырысқан кезде астаналық әуежайда ұстаған.

"Астананың қылмыстық істер бойынша ауданаралық сотының шешімімен тәркіленген валюта мемлекет кірісіне берілді. Басты көлік прокуратурасы еске салады: АҚШ доллары бойынша 10 000 доллардан астам қолма-қол ақшаны шығару тыйым салынған. Валюта заңнамасын бұзғаны үшін биылдан бері 129 адам жауапкершілікке тартылып, 88 млн теңгеден астам айыппұл салынды", – деп хабарлады ведомство.

2025 жылғы қазан айында Ақтау әуежайында Тбилисиге (Грузия) ұшуға тырысқан азамат ұсталып, декларацияланбаған ірі көлемдегі ақша тәркіленген. Нәтижесінде ол 18 мың АҚШ долларынан (шамамен 9,9 млн теңге) айырылған.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
