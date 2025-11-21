#Халық заңгері
Қоғам

Алматының Наурызбай ауданында жасыл желек отырғызу жұмыстары қарқын алып отыр

Бүгін Тастыбұлақ шағынауданы, Ақжар гүлзарында 100 ағаш — терек пен қарағаш көшеті отырғызылды. Іс-шараға жастар, ардагерлер және ауданның белсенді тұрғындары қатысты. , сурет - Zakon.kz жаңалық 21.11.2025 16:45 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Бүгін Тастыбұлақ шағынауданы, Ақжар гүлзарында 100 ағаш — терек пен қарағаш көшеті отырғызылды. Іс-шараға жастар, ардагерлер және ауданның белсенді тұрғындары қатысты.

Ағаштардың бір бөлігі кесілген ағаштың орнына егілген. Бұл жасыл аймақтарды қалпына келтіруге және экологиялық тепе-теңдікті сақтауға бағытталған.

Аудан бойынша ағаш егу жұмыстары 10 қарашадан бері қарқынды жүргізіліп келеді. 2025 жылы жалпы 2 200 ағаш егу жоспарланған: 1 500 — Экология және қоршаған орта басқармасы тапсырысымен, 700 — Наурызбай ауданы әкімдігінің бастамасымен, оның ішінде кесілген ағаштың орнына отырғызу да бар. Бүгінге дейін 600 ағаш егілді. Ірі көшеттер Абай және Алатау даңғылдарында, қалған ағаштар "Алма Сити" тұрғын үйлер кешендерінде (E1, E3, E4, E5) және аудан көшелерінде отырғызылды.

"Ауданның көз алдыңда өзгере бастағанын көргеніне қуаныштымын, — деді ардагерлердің бірі. — Мұндай іс-шаралар әрқайсымызға қаламызды көркейтуге үлес қосуға мүмкіндік береді".

Барлық ағашты күтіп-баптау дұмыстары жүргізіледі. Қажет болған жағдайда қураған ағаштардың орнына көшеттер отырғызылады.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
