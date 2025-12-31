#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
502.57
591.68
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
502.57
591.68
6.42
Қоғам

Алматыда №4 қалалық клиникалық аурухананы қайта жаңғырту және жаңарту жұмыстары аяқталды

30 желтоқсанда аурухананың қабылдау бөлімін ауқымды жаңғырту нәтижесі таныстырылды. Іс-шараға Алматы қаласы әкімінің орынбасары Нұрлан Әбдірахым, Түрксіб ауданының әкімі Бақытжан Ақжаров және Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Марат Пашимов қатысты., сурет - Zakon.kz жаңалық 31.12.2025 13:00 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
30 желтоқсанда аурухананың қабылдау бөлімін ауқымды жаңғырту нәтижесі таныстырылды. Іс-шараға Алматы қаласы әкімінің орынбасары Нұрлан Әбдірахым, Түрксіб ауданының әкімі Бақытжан Ақжаров және Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Марат Пашимов қатысты.

Жоба аурухананың инфрақұрылымын жан-жақты жаңарту және медициналық көмектің сапасын жүйелі түрде арттыру мақсатында іске асырылды. Қайта жаңғырту жұмыстарынан кейін қабылдау бөлімі тәулігіне 250 адамнан 450 адамға дейін қабылдай алады. Бұл өз кезегінде науқастардың күту уақытын қысқартып, ем-домды бастау уақытын жеделдетуге мүмкіндік береді.

№4 қалалық клиникалық аурухана — тәулік бойы, жылына 365 күн 24/7 режимінде жұмыс істейтін көпсалалы стационар. Мұнда жыл сайын 12 500-ге дейін ота жасалады, ал қабылдау бөлімі тәулігіне орта есеппен 250–300 пациентке қызмет көрсетеді. Медициналық ұйымдағы қызметкерлер саны — 1 118 адам, оның ішінде 260 дәрігер бар. Аурухананың жобалық қуаты — 385 орын.

Аурухана кешенінің жалпы аумағы 47 мың шаршы метрден асады, оның ішінде 7 мың шаршы метрге жуық бөлігі қайта жаңғыртудан өтті. Жөндеу жұмыстары бес бөлім мен ғимараттың төрт блогында, соның ішінде техникалық қабатта жүргізілді.

Жаңғырту барысында пациенттерді халықаралық triage-сұрыптау жүйесі енгізілді. Адам санын қызыл, сары және жасыл аймақтарға бөлінеді. Бұл ауыр халдегі науқастарға көмекті жедел көрсетуге, отадан кейінгі асқынулар мен өлім-жітімді азайтуға, орын айналымын арттыруға және ауруханада жату мерзімін қысқартуға мүмкіндік береді.

Айта кетейік, құрылыс кезеңінде аурухананың жұмысы тоқтамады. Жобаны жүзеге асыру 2025 жылы наурыз айында басталып, сол жылдың желтоқсанында аяқталды.

Жаңғырту жұмыстарынан кейін ауруханада жаңа операциялық залдар ашылып, 12 төсекке арналған анестезиология, реанимация және қарқынды терапияның шұғыл бөлімі ұйымдастырылды. Сонымен қатар, жүрек-қан тамыр аурулары бар науқастарға жоғары технологиялы көмек көрсетуге мүмкіндік беретін коронарлық араласулар орталығы жұмысын бастады.

Жобаның жүзеге асырылуы Алматы қаласының медициналық инфрақұрылымын тұрақты дамытуға, өзге денсаулық сақтау мекемелеріне түсетін жүктемені азайтуға және мегаполис тұрғындары үшін жоғары технологиялы медициналық көмектің қолжетімділігін арттыруға бағытталған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматы қаласының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына жаңа басшы тағайындалды
14:42, 21 шілде 2025
Алматы қаласының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына жаңа басшы тағайындалды
Досаев АИТВ анықталған аурухана басшылығы неге қызметінен босатылмағанын айтты
11:49, 21 маусым 2023
Досаев АИТВ анықталған аурухана басшылығы неге қызметінен босатылмағанын айтты
"Кері несие" және "сақтандыру": алаяқтар Ақмола облысының тұрғынын 2 миллион теңгеге алдады
15:07, Бүгін
"Кері несие" және "сақтандыру": алаяқтар Ақмола облысының тұрғынын 2 миллион теңгеге алдады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: