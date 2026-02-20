#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
489.17
576.63
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
489.17
576.63
6.38
Қоғам

Алматыда 2026 жылға арналған перинаталдық көмекті дамыту басымдықтары айқындалды

2025 жылдың жұмыс қорытындылары, сондай-ақ перинаталдық көмек пен балалар кардиохирургиясын дамыту жайы Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Марат Пашимовтың төрағалығымен өткен жұмыс кеңесінде талқыланды., сурет - Zakon.kz жаңалық 20.02.2026 11:48 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
2025 жылдың жұмыс қорытындылары, сондай-ақ перинаталдық көмек пен балалар кардиохирургиясын дамыту жайы Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Марат Пашимовтың төрағалығымен өткен жұмыс кеңесінде талқыланды.

Кездесу барысында Перинатология және балалар кардиохирургиясы орталығының қызметі қорытындыланды. Өткен жылы орталықта 211 балағв кардиохирургиялық ота жасалды, олардың басым бөлігі бір жасқа дейінгі сәбилерге тиесілі.

2024 жылдан бері 71 құрсақішілік ота жүргізілді. Жоспарлы араласулардың үлесі 30%-дан 90%-ға дейін артты, бұл гемотрансфузия көлемін едәуір қысқартуға және емдеудің қауіпсіздігін арттыруға мүмкіндік берді.

Орталық директоры Гүлнар Нұрланованың айтуынша, бұл – балалар кардиохирургиялық қызметі бар Қазақстандағы жалғыз перинаталдық ұйым. Құрылымында ұрықты қорғау орталығы, бір күндік клиника, неонаталдық хирургия және оңалту бөлімшелері жұмыс істейді. Феталдық медицина технологиялары енгізілген, жеке ана сүті банкі және Орталық Азиядағы алғашқы SMART PELVIC жамбас түбін диагностикалау және қалпына келтіру орталығы ашылған.

2025 жылы жеке ана сүті банкінің іске қосылуы маңызды жетістік болды. Соның нәтижесінде реанимациядағы шала туған нәрестелердің 95%-ы ана сүтімен қамтамасыз етілуде. Сол жылы Перинатология және балалар кардиохирургиясы орталығының 200-ден астам қызметкері Жапония, Оңтүстік Корея, Германия, Бельгия, Қытай, АҚШ және басқа да 13 елде біліктілігін арттырды.

Кеңес қорытындысы бойынша Марат Пашимов қаладағы өзге перзентханаларға осы тәжірибені негізге алуды және дәрігерлер мен орта буын медицина қызметкерлерінің біліктілігін арттыру жұмыстарын күшейтуді тапсырды. Сонымен қатар перинаталдық қызмет пен балалар кардиохирургиясын одан әрі дамыту жөніндегі жол карталарын әзірлеу, халықаралық стандарттарды енгізуді кеңейту және пренаталдық скрининг пен пациенттерді маршрутизациялау жүйесін жетілдіру міндеті қойылды.

Бұл шараларды іске асыру Алматыда аналар мен балаларға көрсетілетін жоғары технологиялық медициналық көмектің сапасы мен қолжетімділігін арттыруға бағытталған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматының денсаулық сақтау жүйесінде вакцинация мен диагностика сапасына басымдық берілмек
15:37, 17 қазан 2025
Алматының денсаулық сақтау жүйесінде вакцинация мен диагностика сапасына басымдық берілмек
Алматыда №4 қалалық клиникалық аурухананы қайта жаңғырту және жаңарту жұмыстары аяқталды
13:00, 31 желтоқсан 2025
Алматыда №4 қалалық клиникалық аурухананы қайта жаңғырту және жаңарту жұмыстары аяқталды
Алматы қаласының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына жаңа басшы тағайындалды
14:42, 21 шілде 2025
Алматы қаласының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына жаңа басшы тағайындалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Хамзат скучный": претендент на пояс UFC сделал дерзкое заявление в адрес Чимаева
13:04, Бүгін
"Хамзат скучный": претендент на пояс UFC сделал дерзкое заявление в адрес Чимаева
Что "Барыс" противопоставит сегодня "Шанхайским Драконам" в КХЛ
12:43, Бүгін
Что "Барыс" противопоставит сегодня "Шанхайским Драконам" в КХЛ
"Кошмар" в весе Рахмонова хочет устроить бой года
12:28, Бүгін
"Кошмар" в весе Рахмонова хочет устроить бой года
Овечкин ответил на вопрос о продлении истекающего контракта с "Вашингтоном"
12:05, Бүгін
Овечкин ответил на вопрос о продлении истекающего контракта с "Вашингтоном"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: