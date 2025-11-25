Асыраушысынан айырылған 67 мың отбасы әлеуметтік төлем алды
Бұл қаражаттың ең үлкен бөлігі – 543,1 млрд теңге – республикалық бюджеттен бөлінген. Тағы 74,6 млрд теңге Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан (МӘСҚ) бағытталды. Төлемдер мен жәрдемақылардың көлемі ең төменгі күнкөріс деңгейінің 6,5%-ға өсуімен бірге артқан.
1 қараша 2025 жылғы жағдай бойынша мүгедектік бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушылардың саны 542,8 мың адамды құрады. Асыраушысынан айырылу бойынша жәрдемақы алушылар шамамен 175,4 мың адам.
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі (МТСЗН) жәрдемақы мөлшерінің мүгедектік тобы мен себебіне, сондай-ақ тиісті қаржы жылына "Республикалық бюджет туралы" заңмен белгіленетін ең төменгі күнкөріс деңгейіне байланысты екенін нақтылады.
Асыраушысынан айырылу бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы мөлшері марқұм (қаза тапқан) асыраушының иждивенецтер санына, өлім себебіне және күнкөріс деңгейінің мөлшеріне қарай анықталады.
Бұдан бөлек, міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушыларға әлеуметтік тәуекелдер туындаған жағдайда МӘСҚ тарапынан әлеуметтік төлемдер жүзеге асырылады.
1 қараша 2025 жылға дейін еңбекке қабілеттілігін жоғалтқан 99,1 мың адам әлеуметтік төлем алған. Асыраушысынан айырылған 67,1 мың отбасы да МӘСҚ тарапынан төлемдер алды.
Төлем мөлшерлері әр адамға жекелей есептеледі және төмендегілерге байланысты:
- соңғы 2 жылда МӘСҚ-қа аударылған әлеуметтік аударымдар есептелген орташа айлық табысқа,
- еңбекке қабілеттілікті жоғалту коэффициенттеріне,
- асырауындағы адамдар санына,
- міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысу өтіліне,
- табысты алмастыру деңгейіне.
Бұл төлемдер республикалық бюджеттен берілетін ұқсас жәрдемақыларға қосымша жүзеге асырылады.
2025 жылы жалпы ауруға байланысты мүгедектік бойынша ГСП мөлшері:
- 1-топ – 101 702 теңге,
- 2-топ – 81 362 теңге,
- 3-топ – 55 474 теңге.
1 қарашадағы жағдай бойынша еңбекке қабілеттілігін жоғалтқаны үшін әлеуметтік төлемдердің орташа мөлшері 72 003 теңгені, ал асыраушысынан айырылу бойынша төлемдердің орташа мөлшері 75 537 теңгені құрады.
Бұған дейін көпбалалы отбасыларға берілетін жәрдемақылар бюджетке 500 млрд теңгеден аса шығын келгені хабарланған еді.