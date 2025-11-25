#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
519.98
600.06
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
519.98
600.06
6.6
Қоғам

Астанада қандай медициналық мекемелер ашылады

Астанада қандай медициналық мекемелер ашылады, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.11.2025 15:12 Сурет: Астана әкімдігі
Астана қаласының әкімі Жеңіс Қасымбек өзінің Instagram парақшасында жаңадан салынып жатқан медициналық мекемелер туралы жазды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Елорда әкімдігінің ақпаратына сүйенсек, қаланы дамыту барысында әлеуметтік нысандардың құрылысына ерекше назар аударылуда.

Мәселен, соңғы жылдары елордада 21 медициналық нысан салынып, пайдалануға берілді. Олар – Ұлттық ғылыми онкология орталығы, Ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығы және қадамдық қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін емханалар жанындағы 19 филиал.

Сурет: Астана әкімдігі

Қала әкімінің айтуынша, жыл сайын тұрғындар саны өсіп келе жатқандықтан, медициналық мекемелерге деген сұраныс та артып отыр.

"Біз медициналық нысандардың құрылысына жеке қаржыландыруды да тартып жатырмыз.Жыл соңына дейін "Нұрлы жол" теміржол вокзалының жанында ауысым сайын 350 келушіден қабылдай алатын жекеменшік клиника ашу жоспарланып отыр. Бұл клиника тұрғындарға мемлекеттік тапсырыс бойынша қолжетімді медициналық көмек көрсетеді".

Сурет: Астана әкімдігі

Сонымен қатар, келер жылы "Самұрық-Қазына" қорының қаражаты есебінен №2 қалалық көпсалалы ауруханада қабылдау-диагностикалық кешенінің, сондай-ақ Сарыарқа ауданында 250 орындық перинаталдық орталықтың құрылысы аяқталады деп күтіліп отыр.

Сурет: Астана әкімдігі

"Сол сияқты келесі жылы Ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығында балаларға арналған 200 орындық травматология орталығының құрылысы басталады.Алдағы үш жылда барлығы 11 денсаулық сақтау нысанын салу жоспарланып отыр: Алматы ауданында перинаталдық орталық, жаңа заманауи көпсалалы аурухана, жаңа әрі толыққанды 6 емхана (екеуі – мемлекеттік) және жедел медициналық көмек көрсететін 3 қосалқы станция", – деп жазды Жеңіс Қасымбек.

Бұған дейін Энергетика министрлігінің мұнай-газ-химия өнеркәсібін дамыту мәселелері бойынша түзетулер әзірлегенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Астанада жоғалып кеткен жасөспірімнің мәйіті өзеннен табылды
15:43, Бүгін
Астанада жоғалып кеткен жасөспірімнің мәйіті өзеннен табылды
Астанада 50 көше жөнделеді
11:22, 12 қыркүйек 2025
Астанада 50 көше жөнделеді
Астанада биыл 15 мектеп ашу жоспарланып отыр
12:48, 07 сәуір 2025
Астанада биыл 15 мектеп ашу жоспарланып отыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: