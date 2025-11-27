#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
518.68
600.27
6.58
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
518.68
600.27
6.58
Қоғам

Алматыда полицейлер шетелдік азаматтардан ақша бопсалаған күдіктілерді ұстады

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.11.2025 10:43 Фото: Zakon.kz
Алматы қаласының полицейлері құқық қорғау органдарының қызметкеріміз деп жалған танысып, Қытай Халық Республикасының азаматтарынан ақша бопсалаған бір топ адамның қылмыстық әрекетін әшкереледі.

Алдын ала мәлімет бойынша, күдіктілер шетелдіктерден шамамен 5,5 миллион теңге көлемінде қаражат алған.

Тергеу барысында анықталғандай, топ мүшелері бірігіп әрекет етіп, алдымен көшеде жүрген шетелдік азаматтардың біріне жақындап, өздерін полиция қызметкерлері ретінде таныстырған.

Одан кейін олардың уақытша тұрып жатқан мекенжайына бірге барған күдіктілер ақша талап еткен. Жедел-іздестіру шараларының нәтижесінде күдіктілер ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды.

"Полиция қызметкерлерінің жедел жұмысының арқасында күдіктілердің тұлғасы қысқа уақыт ішінде анықталды. Біз олардың азаматтарды алдап, жалған полиция қызметкері ретінде ақша талап ету әрекеттерін дер кезінде тоқтаттық. Қазіргі уақытта бопсалау дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды, – деді Алатау аудандық полиция басқармасының бастығы Еділхан Байғараев.

Осындай қылмыстық әрекеттерді анықтау бойынша жұмысты күшейте береміз.

"Әрбір заңсыздық фактісі мұқият тексеріліп, кінәлілер міндетті түрде жауапқа тартылады. Алматы қаласының полицейлері күдіктілердің басқа да қылмысқа қатысы бар-жоғын тексеруді жалғастыруда, – деп атап өтті қалалық полиция департаментінің криминалдық полиция басқармасының бастығы Асхат Дәулетияров.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қызылорда облысында ер азаматтардан ақша бопсалаған бір топ әйел ұсталды
18:59, 27 маусым 2023
Қызылорда облысында ер азаматтардан ақша бопсалаған бір топ әйел ұсталды
Ақтөбеде полиция бойжеткенді бопсалаған күдіктілерді ұстады
16:01, 13 мамыр 2024
Ақтөбеде полиция бойжеткенді бопсалаған күдіктілерді ұстады
Алматы облысында шетелдік азаматтарды азаптаған полицейлер сотталды
20:21, 17 қаңтар 2025
Алматы облысында шетелдік азаматтарды азаптаған полицейлер сотталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: