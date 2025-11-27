"Ата жолы" картасын алу тәртібінде және қандастарды қоныс аударуда жаңалықтар
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі қандастарға қатысты кейбір бұйрықтарға түзетулер енгізу жобасын дайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жобада келесі бағыттар бойынша нормаларды түзету қарастырылған:
- қандас мәртебесін алуға өтініш берушілерді компрометирлейтін ақпараттың бар-жоғын тексеру тәртібін нақтылау;
- қандастардың бейімдеу орталықтарында тұру ережелеріне өзгерістер енгізу;
- халықты тіркеуге қатысты тармақты өзектендіру;
- қандастарды қабылдау комиссиясының жұмысын оңтайландыру;
- аймақтық квотаға енгізу тәртібін нақтылау;
- ерікті қоныс аудару нормаларын түзету;
- қазақ ұлттық тегімен байланысты анықтау тәртібін, оның ішінде өтініш беру жолдарын нақтылау;
"Ата жолы" картасын беру тәртібін, соның ішінде өтініш тапсыру және хабарламалар беру жолдарын нақтылау.
Түсіндірмеде көрсетілгендей, жобаны қабылдаудың мақсаты – нормаларды қолданыстағы заңнамаға сәйкес өзектендіру және кейбір бұйрық нормаларын құқықтық техника талаптарына сәйкестендіру.
Құжат көпшілік талқылауы үшін 11 желтоқсанға дейін "Ашық НҚА" порталында орналастырылған.
