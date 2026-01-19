#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-10°
$
512.16
594.72
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-10°
$
512.16
594.72
6.57
Қоғам

Қазақстанда қарттар үйлері мен мүгедектігі бар адамдарға арналған орталықтардың жаңа түрлері пайда болады

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.01.2026 09:47 Фото: freepik
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі халықты әлеуметтік қорғау саласында арнайы әлеуметтік қызметтер көрсету стандарттарына өзгерістер енгізуді көздейтін бұйрық жобасын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған құжатта, атап айтқанда, келесі бағыттар бойынша стандарттар әзірлеу қарастырылған:

  • стационарлық жағдайда қызмет көрсететін арнайы әлеуметтік қызметтер орталықтарының қолданыстағы желісіне балама ретінде әмбебап дизайн қағидаттарына негізделген, инклюзивті өмір сүруге арналған шағын сыйымдылықтағы үйлер желісін дамыту;
  • мүгедектігі бар балаларды отбасында қалдыруды көздей отырып, оларға стационарлық жағдайда арнайы әлеуметтік қызмет көрсететін орталықтардың жұмысын оңтайландыру мақсатында күндізгі болу бөлімшелерін дамыту.

Министрліктің атап өтуінше, бұл жобаның қабылдануы әмбебап дизайн қағидаттары негізінде шағын сыйымдылықтағы үйлер желісін дамыту арқылы мүгедектігі бар адамдар мен қарттарға арналған стационарлық қызмет көрсету түрлерін кеңейтуге мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, инклюзивті тұрмыс жағдайларын қамтамасыз етіп, арнайы әлеуметтік қызмет алушылардың өздігінен өмір сүру қабілетін арттыруға, әлеуметтік бейімделуіне және өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталады.

Құжат 2 ақпанға дейін "Ашық НҚА" порталында қоғамдық талқылауға шығарылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда жеке сот орындаушылары автоматтандырылған тәртіппен аттестаттаудан өтеді
14:09, Бүгін
Қазақстанда жеке сот орындаушылары автоматтандырылған тәртіппен аттестаттаудан өтеді
Қазақстанда жаңа кәсіби мерекелер пайда болады
15:30, 08 сәуір 2024
Қазақстанда жаңа кәсіби мерекелер пайда болады
Қазақстанда мүгедектігі барларды әлеуметтік қорғау саласында үйлестіру кеңесі құрылады
17:11, 22 мамыр 2023
Қазақстанда мүгедектігі барларды әлеуметтік қорғау саласында үйлестіру кеңесі құрылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: