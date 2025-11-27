#Халық заңгері
Қоғам

Алматыда қайырымдылық қорының басшысы баланы базарда ақша сұрауға жіберген

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.11.2025 12:45 Фото: Zakon.kz
Алматыда 15 жастағы жасөспірімді қоғамдық жерде ақша жинауға тартқаны үшін қайырымдылық қорының жетекшісі жазаланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жоғарғы соттың баспасөз қызметі 2025 жылғы 27 қарашада мәлімдегендей, заңда белгіленген қайырымдылық қызметі ережелерін айналып өтіп, жасөспірім адамдардан қайырымдылық жасауға үгіттеп, шу тудырып, қоғамдық тәртіпті бұзған.

"Осылайша, жасөспірім әкімшілік құқық бұзушылыққа қатысты жағдайға ұшырады. Бұл факті бойынша қорының директоры ҚР ӘҚБтК-ның 128-бабының 1-бөлімі бойынша әкімшілік іс жүргізілді. Сотта қор жетекшісі кінәсін мойындап, іс материалдарында көрсетілген жағдайларды растады. Әкімшілік құқық бұзушылық жиналған дәлелдермен, сондай-ақ жасөспірім мен директордың түсініктемелерімен расталды", – делінген хабарламада.

128-баптың 1-бөлімі бойынша жеке тұлғаларға 50 МРП мөлшерінде айыппұл салу қарастырылған (196 600 теңге).

Алматы қаласының кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты құқық бұзушылықтың сипатын, кінәлі тұлғаның деректерін және ауырлататын жағдайлардың болмауын ескере отырып, оны кінәлі деп танып, 196 мың теңгеден астам айыппұл тағайындады.

Ұқсас жағдай Астанада да тіркелген: жасөспірімдердің көмегімен қоғамдық орындарда шамамен 340 млн теңге жинаған.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
