Қызылорда – Жезқазған жолының жөндеуі ұзаққа созылуы мүмкін: сенатор себептерін атады
Фото: Zakon.kz
Сенат депутаты Серік Шайдаров 2025 жылғы 27 қарашада өз депутаттық сауалында Қызылорда – Жезқазған автожолын салуда бірқатар мәселелер бар екенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Депутат жол құрылысы жобасын "Ұлытау өңірінің дамуына драйвер" деп атағанымен, іс жүзіндегі жұмыс қарқыны жоспарланған мерзімнен айтарлықтай артта қалып отырғанын атап өтті.
"Қасым-Жомарт Тоқаев бұған дейін жұмыстардың баяу орындалуын сынға алған, трассаның бірнеше өңір үшін маңыздылығын атап өткен. Биыл облыс шекарасынан Жезқазғанға дейінгі учаскеде реконструкция басталғанына қарамастан, көптеген жұмыстар кестеден артта қалып отыр. Ең алаңдатарлығы – 208 шақырымдық участок, мұнда жұмыс көлемі мен қаржыландыру жоспардан едәуір төмен. Бірнеше лотта қаржының игерілуі өте төмен, асфальт-бетон зауыттары жоқ, техника мен материал жетіспейді. Кейбір учаскелерде негізгі жұмыстар мүлдем басталмаған, бұл жобаны белгіленген мерзімде аяқтауды қиындатады", – деді Шайдаров.
Ол қазіргі қарқында 2025 жылға жоспарланған жұмыстар көлемі 2026 жылға ауысады деп сенім білдірді. Бұл өз кезегінде жүктемені екі есе арттырып, Қарағанды – Балқаш автожолын салудағы ұзаққа созылған тәжірибені қайталауға қауіп төндіреді.
"Бұл жергілікті тұрғындар мен мәслихат депутаттарында үлкен алаңдаушылық туғызады. Министрлік пен мердігер ұйымдар арасындағы үйлестіру күшейтіліп, жұмыстар барысына бақылау қатаңдатылуы тиіс деп санаймын", – деді депутат.
