Қазақстанда жедел жәрдем қызметіне қаржыландыру артады
Фото: primeminister.kz
Денсаулық сақтау министрлігі кепілдік берілген тегін медициналық көмектің көлемі шегінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге арналған тарифтерге түзетулер енгізуге дайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Түзетулердің мақсаты – жедел медициналық көмек қызметіне түсетін артқан жүктемені қаржылай қамтамасыз ету.
Атап айтқанда, кепілдік берілген тегін медициналық көмектің шеңберінде жедел жәрдем қызметіне қаржыландыруды арттыру ұсынылады:
"Жедел жәрдемнің 4 санатты шұғыл шақырулары үшін жұмыс уақытынан тыс көрсетілетін қызметтерге төлем тарифтері 1 тіркелген адамға 340 теңгеден 360 теңгеге дейін көтерілді. Бұл жедел жәрдем қызметтерінің ресурстарын күшейтіп, азаматтардың шақыруларына жылдамырақ әрекет етуге мүмкіндік береді", – делінген құжатта.
Жалпы, түзетулердің негізгі мақсаттары:
- шақыруларға жедел әрекет ету қабілетін арттыру;
- науқастарға көрсетілетін көмектің сапасын жақсарту;
- жедел жәрдем бригадаларына түсетін артқан жүктемені қолдау.
Министрліктің айтуынша, тарифті арттыру жедел жәрдем жұмысының тиімділігін күшейтіп, медициналық көмектің әрбір қазақстандыққа қолжетімді әрі уақытылы көрсетілуін қамтамасыз етеді.
Бұйрық жобасы "Ашық нормативтік-құқықтық актілер" сайтында 15 желтоқсанға дейін қоғамдық талқылауға қойылды.
