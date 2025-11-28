"Жаңбыр, қар, көктайғақ". Еліміздің басым бөлігінде дауылды ескерту жарияланды
Түнде және таңертең Атырау облысының солтүстігінде, батысында, оңтүстігінде және орталығында да тұман түседі деп күтіледі.
Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман түседі, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде көктайғақ болады деп күтіледі. Оралда 29 қарашада түнде және таңертең тұман, күндіз көктайғақ болады деп болжанады.
Түнде және таңертең Абай облысының батысында, солтүстігінде, орталығында аздап қар жауады, жаяу бұрқасын жүреді, көктайғақ болады, сондай-ақ облыстың оңтүстігінде, орталығында тұман түседі деп күтіледі. Облыстың оңтүстігінде, орталығында солтүстік-батыстан оңтүстік-шығысқа ойыса соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Семейде 29 қарашада түнде көктайғақ болады деп күтіледі.
Түнде және таңертең Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде қар жауады, жаяу бұрқасын жүреді, көктайғақ болады, сондай-ақ облыстың солтүстігінде, шығысында тұман түседі деп күтіледі. Облыстың оңтүстігінде, шығысында солтүстік-батыстан оңтүстік-шығысқа ойыса соққан желдің екпіні 15-20 м/с қамтиды. Өскеменде 29 қарашада түнде көктайғақ болады деп күтіледі.
Түнде және таңертең Қарағанды облысының оңтүстігінде тұман түседі деп күтіледі.
Түнде және таңертең Түркістан облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, таулы аудандарында тұман болады деп болжанады.
29-30 қарашада Жамбыл облысында тұман түсіп, облыстың солтүстік-шығысында, таулы аудандарында солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Таразда 29-30 қарашада тұман түседі деп күтіледі.
Солтүстік Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, шығысында түнде қар жауады, күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ болады, облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында жаяу бұрқасын жүреді, сондай-ақ облыстың батысында, солтүстігінде тұман түседі деп күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында оңтүстіктен, оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Петропавлда 29 қарашада түнде қар жауады, күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ болады, жаяу бұрқасын жүреді деп болжанады. Оңтүстіктен, оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с.
Қостанай облысының батысында, солтүстігінде көктайғақ, облыстың солтүстігінде, шығысында тұман болады деп күтіледі. Оңтүстік-батыстан секундына 7-12 метр жылдамдықпен жел соғады, таңертең және күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды.
Күндіз Павлодар облысының батысында, солтүстігінде қар жауады, жаяу бұрқасын жүреді деп күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде күндіз оңтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Павлодарда 29 қарашада күндіз қар жауып, жаяу бұрқасын жүреді деп күтіледі. Күндіз оңтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с қамтиды.
Маңғыстау облысының солтүстігінде, шығысында және орталығында да тұман түседі деп күтіледі.
29-30 қарашада түнде және таңертең Жетісу облысының таулы аудандарында тұман түсіп, солтүстік-шығыстан жел соғады, Алакөл көлдері ауданындағы екпіні 17-22 м/с құрайды.
Ақмола облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман түсіп, күндіз көктайғақ болады деп күтіледі. Күндіз облыстың батысында, солтүстігінде оңтүстік-шығыстан оңтүстік-батысқа ойыса соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Көкшетауда 29 қарашада күндіз көктайғақ болады деп күтіледі.
Бұған дейін "Қазгидромет" РМК Алматы қаласы бойынша алдағы демалыс күндері мен желтоқсанның бірінші аптасына қатысты ауа райының алдын-ала болжамын ұсынған болатын.