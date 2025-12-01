Қазақстанда тас кеспекше, жол жиектемесін және гранитті әкелуге тыйым ұзартылды
Сурет: pixabay
Қазақстанда тас кеспекше, жол жиектемесін және граниттің кейбір түрлерін әкелуге тыйым салынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2025 жылғы 25 қарашадағы Өнеркәсіп және құрылыс министрінің міндетін атқарушының бұйрығында айтылған. Бұйрықпен ҚР аумағына белгілі бір тас өнімдерін әкелуді реттеу мәселелеріне өзгерістер енгізілді.
Атап айтқанда, келесі тас өнімдерін үшінші елдерден Қазақстанға барлық көлік түрлері арқылы әкелуге үш ай мерзімге тыйым салынды:
- табиғи тастан жасалған брусчатка, бордюр тас және төсем плиталары;
- өңделген немесе безендірілген (полирленген) гранит, қашалған түрін қоспағанда, нетто салмағы 10 кг немесе одан көп;
- ескерткіштер немесе құрылысқа арналған гранит.
Бұйрық 2025 жылғы 28 қарашадан бастап күшіне енеді.
Еске салсақ, 2025 жылғы 21 қыркүйектен бастап Қазақстан үшінші елдерден келетін кейбір тас өнімдерін – брусчатка, гранит және бордюр тас – әкелуге тыйым салған болатын.
