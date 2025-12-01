Павлодар облысында азаматтар қараусыз мал жайылымы үшін жауапкершілікке тартылды
Мал иелерінің өз малдарына жауапсыз қарауы жолдарда ауыр салдарға жиі әкелуде.
Биылғы жылдың басынан бері Павлодар облысының автожолдарында қараусыз жайылған малдың салдарынан 13 жол-көлік оқиғасы тіркеліп, оның нәтижесінде екі адам қаза тауып, 27 адам әртүрлі жарақат алған, – деп мәлімдейді Павлодар облысының ПД қызметкерлері.
Түнгі уақытта жолдағы көрінудің нашарлауына байланысты жүргізуші малды алыстан байқамай қалуы мүмкін, әрі көлік белгілі бір жылдамдықпен қозғалғандықтан, дер кезінде әрекет ету қиынға соғады.
Павлодар – Успенка автожолының 58 шақырымында полиция қызметкерлері 16 жылқыны анықтады. Тәртіп сақшылары малдың иелерін анықтап, қараусыз малды айыптұраққа қамады.
Ауыл тұрғындарына қатысты тиісті шара қабылданды. Биыл мал жаю ережелерін бұзғаны үшін 1746 мал иесі жауапкершілікке тартылды.
Құқық қорғау органдары қараусыз мал жаюдың алдын алу бойынша рейдтік іс-шараларды тұрақты түрде жүргізеді. Осындай құқық бұзушылықтар республикалық және жергілікті маңызы бар автожолдарды патрульдеу кезінде де анықталады.