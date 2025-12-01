Алматының бас ботаникалық бағында сирек кездесетін "сиқырлы жаңғақ" табылды
Гамамелис виргинский – қыркүйектен желтоқсанға дейін гүлдеп, күздің соңғы айларында да баққа ерекше көрік береді. Гүлдеу мерзімінің әдеттен тыс кеш болуына байланысты оны жиі "сиқырлы жаңғақ" немесе "мыстанның жаңғағы" деп атайды.
Гамамелис виргинский (Hamamelis virginiana) – гамамелистер тұқымдасына жататын бұта немесе шағын ағаш. Оның отаны – Солтүстік Американың Атлант жағалауы. Көптеген өсімдіктер қысқа дайындала бастағанда, оның бұтақтарында жіңішке, бұралған жапырақшалары бар сары гүлдер ашылады.
Бұл өсімдік тек әдемілігімен ғана емес, емдік қасиеттерімен де бағалы екені атап өтілді.
Мәселен, ежелден үндістер оның жапырақтарын қан тоқтататын және жара жазатын құрал ретінде пайдаланған.
Қазіргі кезде гамамелис сығындылары фармацевтика мен косметологияда кеңінен қолданылады – олар қабынуға қарсы, антисептикалық және тыныштандырғыш әсерге ие, сондай-ақ сезімтал және проблемалы теріні күтуге көмектеседі.
Бас ботаникалық бақта гамамелис виргинский 1955 жылдан бері өсіріліп келеді.
Бұған дейін 2– 4 желтоқсанға арналған жаңартылған ауа райы болжамын ұсынған болатынбыз.