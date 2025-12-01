#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
513.45
596.99
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
513.45
596.99
6.59
Қоғам

Алматының бас ботаникалық бағында сирек кездесетін "сиқырлы жаңғақ" табылды

Алматының бас ботаникалық бағында сирек кездесетін &quot;сиқырлы жаңғақ&quot; табылды , сурет - Zakon.kz жаңалық 01.12.2025 16:55 Сурет: pexels
Алматыдағы ботаникалық бақ қызметкерлері 2025 жылғы 1 желтоқсанда желідегі оқырмандарын ерекше өсімдікпен таныстырды. Ол өзгелер тәрізді көктемде емес, күзде бүршік жарады. Толығырақ Zakon.kz ақпаратында.

Гамамелис виргинский – қыркүйектен желтоқсанға дейін гүлдеп, күздің соңғы айларында да баққа ерекше көрік береді. Гүлдеу мерзімінің әдеттен тыс кеш болуына байланысты оны жиі "сиқырлы жаңғақ" немесе "мыстанның жаңғағы" деп атайды.

Гамамелис виргинский (Hamamelis virginiana) – гамамелистер тұқымдасына жататын бұта немесе шағын ағаш. Оның отаны – Солтүстік Американың Атлант жағалауы. Көптеген өсімдіктер қысқа дайындала бастағанда, оның бұтақтарында жіңішке, бұралған жапырақшалары бар сары гүлдер ашылады.

Бұл өсімдік тек әдемілігімен ғана емес, емдік қасиеттерімен де бағалы екені атап өтілді.

Мәселен, ежелден үндістер оның жапырақтарын қан тоқтататын және жара жазатын құрал ретінде пайдаланған.

Қазіргі кезде гамамелис сығындылары фармацевтика мен косметологияда кеңінен қолданылады – олар қабынуға қарсы, антисептикалық және тыныштандырғыш әсерге ие, сондай-ақ сезімтал және проблемалы теріні күтуге көмектеседі.

Бас ботаникалық бақта гамамелис виргинский 1955 жылдан бері өсіріліп келеді.

Бұған дейін 2– 4 желтоқсанға арналған жаңартылған ауа райы болжамын ұсынған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматы ботаникалық бағында "өлі адамның саусақтары" табылды
13:28, 26 наурыз 2025
Алматы ботаникалық бағында "өлі адамның саусақтары" табылды
2025 жылы Алматыдағы ботаникалық бақтың жұмысына қандай өзгеріс енгізілді
13:35, 05 қаңтар 2025
2025 жылы Алматыдағы ботаникалық бақтың жұмысына қандай өзгеріс енгізілді
Алматы Бас Ботаникалық бағы аяқ астынан жабылу туралы мәлімдеме жасады
13:15, 24 қыркүйек 2024
Алматы Бас Ботаникалық бағы аяқ астынан жабылу туралы мәлімдеме жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: