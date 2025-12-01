Қазақстанда 2 желтоқсанда қар түсіп, нөсер жаңбыр жауатыны болжанады
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2025 жылғы 2 желтоқсан, сейсенбіге арналған еліміздегі ауа райына қатысты болжаммен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Метеорологтардың мәліметінше, еліміздің солтүстік-батысында, солтүстігінде және орталығында атмосфералық фронтальды бөліктердің өтуіне байланысты жаңбыр мен қар түрінде аздап жауын-шашын, сондай-ақ көктайғақ болады деп күтіледі.
"Маңғыстау облысында жауын-шашын болады (негізінен жаңбыр жауады), күндіз облыстың батысында нөсер жаңбыр жауады". "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі
Антициклон еліміздің қалған бөлігінде өз әсерін сақтап, осыған байланысты ауа райы жауын-шашынсыз болады. Сонымен қатар, еліміздің басым бөлігінде тұман түседі, оңтүстік-шығыс пен шығыста желдің күшеюі болжанады.
Бұған дейін "Қазгидромет" РМК мамандары Астана, Алматы және Шымкент қалалары бойынша 2025 жылғы 2-4 желтоқсанға арналған ауа райы болжамын ұсынған болатын.
