Қоғам

Елімізде 6 қаңтарда қалың қар жауып, тұман, көктайғақ болатыны болжанады

Қар, тұман, көктайғақ, 6 қаңтар, ауа райы болжамы, Қазақстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.01.2026 17:44 Сурет: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2026 жылғы 6 қаңтар, сейсенбіге арналған ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Метеорологтардың айтуынша, Қазақстанның басым бөлігі циклонның ықпалында әлі қалып отыр.

"Солтүстік аймақтарда қалың қар, батыста қар аралас жаңбыр жауады". "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі

Сондай-ақ, еліміздің оңтүстік-батысы мен оңтүстігінде жауын-шашын болмайтыны да нақтылынады.

Сонымен қатар, республика бойынша белең алатын ортақ табиғи құбылыс ретінде тұман, көктайғақ және желдің екпін алуы аталады.

Бұған дейін синоптиктер еліміз бойынша алдағы үш күнге (6-8 қаңтар) арналған ауа райы болжамымен бөліскен болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
