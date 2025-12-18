#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанда 19 желтоқсанда қар жауып, боран соғады

Қазақстанда 19 желтоқсанда қар жауып, боран соғады, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.12.2025 17:12 Сурет: Zakon.kz
"Қазгидромет" синоптиктері 2025 жылғы 19 желтоқсанға арналған ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Метеорологтардың мәліметінше, ел аумағына солтүстік-батыс циклоны ықпал етіп, қар жауып, боран соғады.

19 желтоқсанда Қазақстанның басым бөлігінде ауа райын солтүстік-батыс циклоны және оған байланысты атмосфералық фронттар айқындайды.

"Қар жауып, боран соғады, ал елдің батысында жаңбыр мен қар аралас жауын-шашын түседі", - делінген "Қазгидромет" баспасөз қызметінің хабарламасында.

Сондай-ақ республика аумағында тұман түсіп, көктайғақ болып, жел күшейеді деп болжанып отыр.

Еске салайық, бұған дейін Алматыда қар қашан тоқтайтынын хабарлағанбыз.

Айдос Қали
