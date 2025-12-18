Қазақстанда 19 желтоқсанда қар жауып, боран соғады
"Қазгидромет" синоптиктері 2025 жылғы 19 желтоқсанға арналған ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Метеорологтардың мәліметінше, ел аумағына солтүстік-батыс циклоны ықпал етіп, қар жауып, боран соғады.
19 желтоқсанда Қазақстанның басым бөлігінде ауа райын солтүстік-батыс циклоны және оған байланысты атмосфералық фронттар айқындайды.
"Қар жауып, боран соғады, ал елдің батысында жаңбыр мен қар аралас жауын-шашын түседі", - делінген "Қазгидромет" баспасөз қызметінің хабарламасында.
Сондай-ақ республика аумағында тұман түсіп, көктайғақ болып, жел күшейеді деп болжанып отыр.
